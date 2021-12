Flodheste testet positiv for corona

To flodheste i en zoologisk have i Antwerpen i Belgien er testet positiv med coronavirus.

Det skriver The Guardian.

Ifølge de zoo-ansatte er det første gang, man har registreret coronavirus hos denne art.

- Mig bekendt er det første gang i denne art. På verdensplan er denne virus hovedsageligt blevet rapporteret hos primater og kattedyr, lyder det fra zoo'ens dyrlæge, Francis Vercammen.

De to flodheste er henholdsvis Imani på 14 og Hermien på 41 år.

Indtil videre har de ikke nogen særlige symptomer udover løbende næser.

De er nu i karantæne i den zoologiske have for en sikkerheds skyld.

Hidtil er det kun videnskabeligt bevist, at coronavirus kan smitte fra mennesker til dyr, men flere forskere peger på, at virussen formentlig også kan overføres fra dyr til mennesker.

Man ved, at flere kæledyr er blevet smittet, fordi deres ejere har været syge med covid-19. Det er heller ikke første gang, at man oplever, at dyr i zoologiske haver er blevet smittet med virussen.

Antwerpen Zoo undersøger nu, hvad der potentielt kan have forårsaget smitten hos de to flodheste. En af dyrenes passere blev for nyligt testet positiv for covid-19.