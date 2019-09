Fly aflyst: Muslimsk mand skyllede ud i toilet to gange

To skyl i toilettet var angiveligt grund til, at flyselskab aflyste en afgang

To muslimske mænd, som var passagerer på et American Airlines fly, kræver en undersøgelse, efter de hævder, de var ofre for diskrimination ombord på et fly fra Birmingham, Alabama til Dallas i Texas.

De to mænd, Abderraoof Alkhawaldeh og Issam Abdallah, siger, at deres fly blev aflyst, fordi kabinepersonalet ikke følte sig komfortable ved at flyve med dem.

Se også: Under skarp kritik: Flyselskab vejede passagerer inden afgang

- Det var den mest ydmygende dag i mit liv, sagde Issam Abdallah til en pressekonference, som de to mænd har holdt i forbindelse med sagen i samarbejde med den muslimske menneskerettighedsorganisation CAIR-Texas DFW.

American Airlines medgav i en udtalelse, at 'det var en bekymring fra flypersonalet og passagerer' som havde gjort aflysningen nødvendig. Det skriver BBC.

Se også: Fremtidens flykabiner vil overvåge dine toiletbesøg

- American Airlines og dets partnere er forpligtet til at tage sikkerheden og bekymringer for denne seriøst, skriver flyselskabet i en udtalelse.

Bekymringen gik på to toiletskyl

14. september, skulle begge mænd flyve hjem til Dallas fra Birmingham. De rejste ikke sammen, men mødte tilfældigt hinanden på flyet, hvor de vinkede til hinanden.

Se også: Homoseksuelle David raser: Flyselskab prioriterede heteroseksuelt par

Herefter annoncerede flypersonalet, at de var forsinket på grund af noget vedligeholdelsesarbejde. Issam Abdallah gik derfor på toilettet.

Da han kom ud, sagde han, at en stewardesse stod ved døren, som om hun lyttede til, hvad han foretog sig derude.

Se også: Mand raser over uhøflig kvinde på fly: 'Hvide og deres privilegier...'

Lidt efter annoncerede personalet, at flyet var aflyst.

Da de to muslimske mænd kom ud af flyet, blev de mødt af politiet og senere af en FBI agent. De blev begge udspurgt af politiet om deres rejse, men Issam Abdallah blev også bedt om at følge med til et privat rum.

Her blev han udspurgt af FBI, og hans bagage blev tjekket.

Se også: Flyselskab anklaget for racisme: Smed to afroamerikanere af flyet

Ifølge Issam Abdallah, spurgte han, hvad der var sket, hvorpå agenten svarede, at kabinepersonalet havde tilkaldt politiet, fordi de ikke følte sig komfortable ved at flyve med ham. Grunden var angiveligt, at Issam Abdallah 'gik på toilettet og skyllede ud to gange'.

Kunde siden 1989

Efter snakken med FBI agenten fik Abdallah lov til at gå og tage et nyt fly hjem.

- Jeg føler, de diskriminerer mod min etnicitet og religion. Jeg ønsker ikke, at nogen andre i verden skal opleve det her, siger Issam Abdallah.

Se også: Hotel anklaget for jødehad: 'Gå i bad, inden du hopper i poolen!'

Abderraoof Alkhawaldeh har været kunde hos American Airlines siden 1989. Han føler sig også diskrimineret.

- At blive fulgt af politiet foran hundredvis af passagerer, at blive udspurgt offentligt, at få tjekket sin bagage igen uden nogen grund, er absurd. Det er uamerikansk, siger han til pressekonferencen.

Se også: Diskrimination? Zoo giver rødhårede gratis adgang

American Airlines vil nu undersøge, hvad der skete på flyet.