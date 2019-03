Fly forsinket: Pilot bestilte 23 pizzaer

En pilot ombord et Air Canada-fly blev sent mandag aften en helt for alle sine mange passagerer.

Flyet havde tidligere på aftenen lettet fra Toronto og skulle have landet i Halifax i Canada, men måtte omdirigeres til lufthavnen i Fredericton på grund af dårligt vejr.

Da de var tvunget til at have landingsstellet på asfalten i et godt stykke tid, valgte piloten at gøre noget helt uventet.

Ud af egen lomme bestilte og betalte han for 23 pizzaer til passagererne.

Det beretter Fox News Travel.

Leveret til flyet

Man skulle ellers tro, at det ville blive ret svært at bringe pizzaerne ud til et fly midt på en landingsbane, men piloten fra Air Canada fik det til at lykkes.

Også selvom pizzaerne kom fra et lokalt pizzeria.

Og det behagede helt sikkert passagererne.

'På landingsbanen i Fredericton på flight #608 var flyet omstillet fra HALIFAX PIZZA ankommet,' skrev passager Bill Karsten på Twitter til et billede af en Air Canada-stewardesse med favnen fuld af pizza.

On tarmac in Fredericton on flight #608 flight diverted from HALIFAX PIZZA had arrived! #cbc #aircanada pic.twitter.com/VlXxdbiOty — Bill Karsten (@bill_karsten) 5. marts 2019

Efter pizzaerne var ankommet, gik piloten en tur ud i kabinen og forklarede, at det hele var klaret gennem en fælles indsats.

Flyet endte med at sidde på landingsbanen i hele otte timer, før det kunne flyve videre tirsdag.

Flyet endte med at sidde på landingsbanen i hele otte timer, før det kunne flyve videre tirsdag.