Fly måtte ikke lette: Piloterne var fulde

Hvis man har fået for meget under vesten, så skal man helst lade bilen stå og transportere sig hjem på anden vis. Det samme gælder, når man skal flyve et passagerfly over Atlanten. For piloter er promillegrænsen endnu mere striks. Men det havde to piloter fra det amerikanske flyselskab United Airlines tilsyneladende glemt, da de skulle på arbejde.

Om det var skotsk whisky, der stadig sad i blodet på de to piloter, melder historien ikke noget om. Men de to mænd blev lørdag tilbageholdt i Glasgow Lufthavn, fordi de ikke kunne bestå en pustetest, før de skulle flyve fra Glasgow i Skotland til Newark i New Jersey, USA. Det skriver BBC.

Promillegrænsen for piloter i Skotland er halvdelen af, hvad promillegrænsen er for bilister. I Skotland ligger grænsen på 0,5 i promille ligesom i Danmark.

Det er forskelligt fra land til land, hvor høj promillen må være, før man skal lade flyet stå. I Danmark er grænsen sat til 0,2 i promille i lovgivningen, men flere flyselskaber har nultolerance. I SAS skal piloterne have en promille på nul.

United Airlines har tidligere haft fulde piloter

United Airlines skriver i en pressemeddelelse sendt ud i forbindelse med anholdelsen af de to piloter, at sikkerheden for deres passagerer og medarbejdere 'altid er deres top-prioritet'.

De skriver videre, at 'de har nultolerance over for alkohol, og piloterne straks er blevet fjernet fra deres vagtplan og nu samarbejder fuldt ud med de lokale myndigheder'.

Det er dog ikke første gang, at United Airlines piloter er blevet taget for spiritus-flyvning.

I 2017 blev to United Airlines piloter fængslet, fordi de overskred promillegrænsen. Det skete også i Glasgow Lufthavn.

Førstepiloten Paul Grebenc fik en dom på ti måneders fængsel, mens han kollega Carlos Roberto Licona fik en dom på 15 måneders fængsel. Begge blev arresteret, mens de gjorde klar til at lette, skriver BBC.

En talsperson fra Skotlands politi bekræfter over for BBC, at de to piloter på 61 og 45 år nu er i Skotlands politis varetægt. De forventes at komme for en dommer i morgen tirsdag, hvor de vil blive sigtet.

Ifølge BBC kan lovovertrædelsen i Skotland give op til to års fængsel.

