Fly måtte nødlande, da kvinde fødte i 10 kilometers højde

Et fly fra Cairo til London fik noget uventet en ekstra passager, da en ung kvinde fødte, mens flyet var i luften.

Et sted over Europa begyndte den 18-årige kvinde fra Yemen pludselig at vise tegn på, at hun skulle føde. Kaptajnen traf derfor en beslutning og nødlandede i nærmeste lufthavn, som var sydtyske Flughafen München.

Her stillede sygeplejere sig hurtigt klar med akut nødberedskab, men da flyet landede, kunne de konstatere, at kvinden allerede havde født.

Babyen - en rask pige - kom til verden i 10 kilometers højde. Det skriver flere tyske medier, herunder Express og Bayerischer Rundfunk.

Planlagde at føde i England

Det var ikke planen, at den 18-årige kvinde skulle lave en luftfødsel.

Hun var med sin mor på vej til London, hvor barnets far og en ny tilværelse som småbørnsfamilie ventede. Tanken var altså, at hun skulle give fødsel i Storbritannien, rapporterer det tyske forbundspoliti.

I paskontrollen valgte det sydtyske politi at vende det blinde øje til det faktum, at en person uden gyldige rejsedokumenter nu befandt sig i lufthavnen.

- At en flyvemaskine spytter flere passagerer ud, end der er steget ombord, det er næppe ret almindeligt, nøjedes det tyske forbundspoliti med at konstatere.

Flyver gratis resten af livet

Også EgyptAir valgte at se igennem fingre med den ekstra passager.

Flyselskabet gav spædbarnet en 'gratis billet'. Og ikke nok med det. Flere arabiske medier, herunder engelsksprogede Arab News, skriver, at selskabet har tilbudt den nyfødte en livstidsbillet, der giver mulighed for at flyve gratis med EgyptAir resten af livet.

Tyske medier melder, at mor og barn har det godt og slapper af oven på den spændingsfyldte dag på et hospital nær lufthavnen.

