Fly måtte vende om: Flagermus var blind passager

Et fly på vej til New York var nødt til at vende om, da en flagermus pludselig flaksede rundt på business class

Flagermusens image har lidt under coronapandemien.

Det lille væsen er under mistanke fra WHO for at være årsag til hele miseren, og derfor forstår man godt, hvis nogen ryster i bukserne over at være i samme kabine som en flagermus på en fem en halv timer lang flyvetur.

Netop det skete natten til søndag, da et fly fra Air India skulle fra New Delhi til New York.

Det skriver Independent.

Nødt til at vende om

Ifølge den Check-in blev flagermusen opdaget omkring en halv time efter start.

Det var flypersonalet, der opdagede den ubudne gæst, og det skete på business class, hvor den senere blev fjernet fra 8. række nær sæderne D, E og F.

Kaptajnen reagerede på den overraskende melding ved at ringe til flyveledelsen, som gav ordre til at vende 180 grader og flyve retur til lufthavnen i Delhi.

Herefter gik dyrlæger ombord, fangede flagermusen og aflivede den.

Passagerne måtte skifte til et nyt fly og ankom til New York med fire timers forsinkelse.

Undersøger årsag

En undersøgelse er nu sat i værk for at finde ud af, hvordan flagermusen kom ind i flyet.

Ifølge en talsperson fra Air India er det bedste bud, at flagermusen har sneget sig ind, imens der blev lastet mad ombord på flyet.