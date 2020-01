Fly omdirigeret: Kæmper med landing

Voldsomt vejr påvirker lige nu britisk transport. Stormen ventes at tage til de næste dage

De britiske øer blev mandag ramt af stormen Brendan, som ifølge engelske Metro har ramt med vindstød på op til 140 kilometer i timen.

Stormen har blandt andet medført strømafbrydelser i omkring 50.000 hjem, omfattende forsinkelser på offentlig transport, aflyste færgeafgange og ikke mindst omdirigerede fly, hvilket flyspottere i Birmingham kunne observere.

Ifølge BBC blev fly fra blandt andet Edinburgh og London omdirrigeret til lufthavnen i den midtengelske by, hvor vindforholdene bedre tillod landing. Som det ses i optagelserne ovenfor gjaldt det dog stadig om at holde tungen lige i munden, når de store maskiner skulle sikkert ned på jorden.

Det voldsomme vejr er dog langtfra ovre, da det ifølge meteorologer forventes at vare det meste af ugen.

Tirsdag har britiske myndigheder udsendt tre såkaldt gule advarsler for blandt kraftig vind og regn over England og Wales. En gul advarsel betyder, at man kan forvente forsinkelser på rejser på grund af vejret.