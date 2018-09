Fly sat i karantæne i New York: Adskillige syge

Et fly fra Dubai er blevet sat i karantæne i New York-lufthavn

Et Emirates-fly fra dubai, der onsdag formiddag lokal tid er landet i New York, er blevet sat i karantæne, fordi adskillige mennesker meldes syge om bord på flyet.

Det melder borgmester-kontoret i New York ifølge AP.

I første omgang berettede flere medier, at op mod 100 passagerer var syge. Ifølge AP var der dog kun tale om omkring 10 passagerer. Passagererne har efterfølgende fået lægehjælp som en sikkerhedsforanstaltning.

Billeder viser, hvordan flyet har holdt på en såkaldt rullevej i JFK-lufthavnen omringet af redningskøretøjer og lufthavnspersonale.

Dette billede af taget af en passager i flyet ud mod de mange politi- og redningskøretøjer. Foto: Ritzau Scanpix

En talsmand for borgmesteren fortæller, at repræsentanter fra det amerikanske svar på Statens Serum Institut, U.S. Center for Disease Control and Prevention, er på stedet.

Ifølge ABC havde piloten meldt, at to mandlige passagerer havde 'meget høj feber og hostede konstant'.

Flyet er af typen Airbus A380, og der var mindst 500 passagerer om bord på flyet, melder New York Post.

Passagerer fik taget temperatur

Passageren Larry Coben beretter på Twitter om forløbet, hvor han i første omgang ikke forstod, hvorfor flyet blev omringet af politi, og efterfølgende berettede han, at han ikke havde bemærket nogen syge. Det kunne dog være, at det var på den anden etage i flyet end den, han sad på, berettede han.

Efterfølgende har han lagt billeder op, der viser, hvordan folk gradvist bliver lukket ud af flyet, mens de får taget deres temperatur. Efterfølgende er de blevet kørt væk fra flyet i busser.

Deplaning and having temperature taken pic.twitter.com/MVxWqJPLTe — Larry Coben (@LarryCoben) 5. september 2018

Han har dog siden fortalt, at han er kommet igennem lufthavnen og er på vej hjem.

Inden passagererne gik ud, blev de bedt om at udfylde en formular fra Center for Disease Control and Prevention.

Opdateres...