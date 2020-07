Fly tegner: Kan du se hvad det ligner?

I knap 50 år har Boeings store 747 fragtet over 250 mio. mennesker til og fra Australien for flyselskabet Qantas.

Onsdag påbegyndte det sidste 747 i flåden imidlertid sin rejse mod en flykirkegård i USA, og det blev markeret med lidt af et begravelsesoptog.

Ikke nok med, at flyet fik en æressalut med vand fra brandbilerne i Sydneys lufthavn, piloterne tog også en ganske særlig omvej på vej over Atlanten. En omvej, der hurtigt blev bemærket blandt entusiaster.

Med en række skarpe drej og en høj grad af præcision gav piloterne sig nemlig til at tegne Qantas' logo – en springende kænguru – til ære for dem, der fulgte flyets rute online.

Det skriver CNN Travel.

Foto: Flightradar24 via Qantas/Ritzau Scanpix

Omvejen tog ifølge Flightradar24 cirka halvanden time, inden flyet nåede tilbage til sin oprindelig rute mod Los Angeles.

I en pressemeddelelse begrunder Qantas' adm. direktør Alan Joyce den omfattende farvelceremoni med flyets betydning for australsk turisme.

– Det er svært at overdrive den indflydelse, som 747 har haft på luftfarten og et land så langt væk som Australien, siger direktøren i pressemeddelelsen og tilføjer:

– Den erstattede 707, der i sig selv var et stort skridt fremad – uden dog at have størrelsen til at sænke flypriserne som 747 gjorde. Flyet bragte internationale rejser inden for rækkevidde for den almindelige australier, og folk greb muligheden.

Qantas' pensionering af 747-flåden har været planlagt siden 2018, men coronakrisen har fremrykket datoen med et halvt år. Flyselskabet vil ifølge CNN Travel erstatte modellen med de nyere Boeing 787 Dreamliner og Airbus A350.

