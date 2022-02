Flyansat slog passager med kaffekande

Søndag eftermiddag blev et fly fra selskabet American Airlines omdirigeret på grund af en uregerlig passager.

Det skriver CNN på baggrund af en pressemeddelelse udsendt af American Airlines.

Efter planen skulle flyet have fløjet direkte fra Los Angeles til Washington D.C., men det måtte mellemlande i Kansas, efter en flypassager skabte postyr ombord på flyet, mens det var i luften.

Passageren er en 50-årig mand, som angiveligt skulle have opført sig truende over for en stewardesse.

Stewardessen forsøgte at afværge situationen ved at benytte en drikkevogn for at skabe afstand mellem stewardessen selv og manden.

- (Manden, red.) greb om en lille champagneflaske ved flaskens hals og forsøgte at ødelægge den på vognen. Han begyndte at sparke og flytte vognen mod stewardessen, lyder det i pressemeddelelsen.

Forsøgte at åbne nødudgang

Herefter forsøgte manden angiveligt at åbne nødudgangen i flyet.

I forsøg på at stoppe manden, fandt en stewardesse en kaffekande og slog manden i hovedet med den to gange.

Flere passagerer forsøgte at hjælpe til med at få manden under kontrol. En af dem var en politimand, som trak manden væk fra nødudgangen.

En anden passager skulle angiveligt have slået manden i kæben i forsøg på at få ham væk, mens en tredje tog fat om mandens hals og førte ham ned mod flyets gulv.

Ifølge de flyansatte havde manden ikke indtaget alkohol ombord på flyet.



Tusindvis af tilfælde

Episoden er blot en blandt mange, hvor passagerer har udvist uregerlig opførsel ombord på amerikanske fly.

Ifølge en opgørelse af Federal Aviation Administration (FAA) blev der i 2021 anmeldt 5981 af sådanne sager. Ud af dem omhandlede 4290 episoder om passagerer, der på sin vis var ustyrlige, fordi de havde aversioner mod at bære mundbind ombord på flyet.