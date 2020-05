Flybilletter sælges stadig til spotpris

Coronakrisen har fået flere eksperter til at spå, at flyrejser vil blive dyrere. Indtil videre er der dog stadig billige billetter at få, viser en ny gennemgang

I slutningen af april spåede brancheorganisationen for dansk luftfart, at en fremtid med flere restriktioner, mindre konkurrence og tømte krisekasser hos samtlige flyselskaber ville være ensbetydende med markant dyrere flybilletter for forbrugerne.

En forbrugerøkonom sagde i samme ombæring til Finans, at 'danskernes rejsevaner med småferier og weekendture bliver lukket land, medmindre man er velhavende'.

De udmeldinger har fået prissammenligningssiden Travelmarket.dk til at gennemgå prisudviklingen på en række flyrejser. Og resultatet er overraskende: Mens nogle flyrejser ganske rigtigt er blevet dyrere, er en del rejser også faldet en smule i pris.

Blandt de rejser, der ser ud til at falde i pris, er eksempelvis København-Amsterdam i november 2020, Billund-Oslo i januar 2021 og København-New York i marts 2021.

Rom er blevet dyrere

Travelmarket har undersøgt priserne på i alt fem europæiske og fem internationale destinationer fra henholdsvis Billund og København med afrejse i november 2020 samt januar og marts 2021. Herefter er priserne blevet sammenlignet med niveauet året før, og resultatet vækker optimisme hos sidens direktør, Ole Stouby.

- Når vi igen kan rejse til europæiske og interkontinentale rejsemål, er det i hvert fald ikke flypriserne, som vil afholde folk fra at rejse. Der er fortsat masser af billige flybilletter langt fremme i tiden, og hvis man har planer om at rejse i slutningen af året eller til næste år, kan det være en oplagt mulighed at bestille nu, siger Ole Stouby i en pressemeddelelse, hvor han dog også kommer med et enkelt forbehold:

- Jeg anbefaler, at man i så fald betaler med et kreditkort, så man kan få pengene tilbage, hvis flyselskabet går konkurs.

Det fremgår ikke, hvordan Travelmarket har udvalgt de i alt ti destinationer, men særligt Rom springer i øjnene som en destination, hvor priserne er sendt på himmelflugt. Størst er det procentuelle udsving i november 2020, hvor prisen for en flybillet ligger 116 procent højere end et år før: I stedet for en billetpris på 267 kr. skal man nu af med 578 kr.

Vil man fra Billund til Bangkok i november, er prisen også en del højere. Her er den steget med 31 procent.

Største prisfald blandt de undersøgte destinationer er på ruten Billund-Stockholm med afrejse i januar 2021. Her ligger prisen 24 procent lavere end året før.

