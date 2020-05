Flyene vender tilbage: Over 90.000 er igen i luften

96.122. Så mange flyvninger blev der ifølge flysiden Flightradar24 foretaget over hele verden 7. maj, og det er det højeste antal målt i seks uger.

Sidste gang, så mange fly var i luften, var 26. marts, hvor knap 97.000 flyvninger blev registreret. Her var flytrafikken allerede begyndt at dykke som følge af coronakrisen, og 12. april nåede man det, der foreløbigt har været krisen største lavpunkt: Her blev blot 46.294 flyvninger målt.

Først 6. maj nåede den globale flybranche igen over 90.000 flyvninger, da Flightradar24 kunne notere 90.071. Det skriver Check-in.dk. Flytrafikken er dykket lidt igen siden 6. og 7. maj, men det ændrer ikke på, at det gennemsnitlige antal flyvninger målt over en uge stadig er højere end længe.

Ifølge mediet kommer stigningen samtidig med, at flere flyselskaber så småt begynder at genoptage deres ruteflyvninger.

Check-in.dk nævner bl.a. hollandske KLM, der i sidste uge åbnede for otte ruter, og Czech Airlines, der efter længere tids stilstand vil begynde at flyve igen fra 18. maj. Qatar Airways øger ligeledes antallet af flyvninger og planlægger at nå 53 destinationer i løbet af denne måned.

Færre afgange og mindre fly

Fra 1. juni melder Lufthansa sig også på banen med en plan, der er endnu mere ambitiøs. Her vil man nemlig fordoble antallet af fly i drift fra 80 til 160, hvilket ifølge mediet vil gøre det muligt for selskabet at flyve til 106 forskellige destinationer.

Flere af selskaberne planlægger dog færre afgange end før krisen på de ruter, de åbner for. Hos KLM vil man ifølge Check-in.dk også nøjes med et fly med plads til 100 passagerer på flere længere strækninger.

Selv om antallet af flyvninger er steget, er der stadig langt op til niveauet for små tre måneder siden. I midten af februar var der i gennemsnit lige under 170.000 flyvninger i løbet af en uge, viser statistikken hos Fligtradar24.

