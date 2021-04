Flyforsinkelse tvang passagerer i karantæne

Virgin Australia flyet nåede lige akkurat ikke at lande, før nye rejserestriktioner trådte i kraft

Internationale rejser synes måske komplicerede i øjeblikket med skiftende rejserestriktioner og uklare regler for coronapas. Men i Australien er selv reglerne for indenrigsrejser svære at navigere i.

Landet har haft strikse grænseregler gennem hele pandemien, og der var derfor heller ingen kære mor, da en flyafgang fra Perth til Brisbane i sidste weekend kolliderede med nyindførte rejseregler. En times forsinkelse betød, at passagererne ombord på Virgin Australia flyet blev tvunget i 14 dages karantæne.

Det skriver CNN.

- Var Virgin blevet informeret om disse ændringer inden afgang, havde vi udskudt flyets afgangstid og givet passagerne mulighed for at blive i Perth, siger en repræsentant fra Virgin Australia til CNN.

Bureaukratisk kaos

Staten Queensland, hvor Brisbane ligger, indførte nye rejserestriktioner, som trådte i kraft lørdag ved midnat. Enhver som ankom til staten udefra, skulle derfor nu gå i 14 dages karantæne.

Mens Virgin Australia flyet ikke så ud til at blive påvirket af de nye restriktioner, da den planlagte ankomst var før midnat, ændrede en mindre forsinkelse gevaldigt på dette. Flyet landede klokken et, og kravet om karantæne gjaldt derfor også australierne ombord på Virgin Australia flyet.

Heldigvis for pengepungene trådte regeringen til og betalte karantæneregningen for alle Virgin Australia passagererne. Det blev da heller ikke til 14 dage, da restriktionerne på tredjedagen blev løftet, og de rejsende derefter fik lov at forlade hotellet.