Flygigant varsler revolutionerende nyt

Ifølge den amerikanske flyproducent Boeing kan vi snart se fly med blot én pilot i cockpittet i stedet for to

Den amerikanske flygigant Boeing har i alle årene uden tvivl været frontløberen, når det kommer til ny teknologi inden for flybranchen, og nu varsler flyproducenten endnu engang revolutionerende nyt.

Ifølge Steve Nordlund, der er vicedirektør for Boeings HorizonX-afdeling, arbejder Boeing nemlig på en ny teknologi, der skal gøre det muligt at flyve med blot én pilot i cockpittet på passagerfly i stedet for to, som den nuværende EU-lovgivning påskriver.

Steve Nordlund fortæller det britiske medie, at de i øjeblikket arbejder i 'høj fart' på at udvikle den omtalte teknologi, som forhåbentlig vil afhjælpe den enorme fremtidige pilotkrise, hvor det vurderes, at verden vil komme til at mangle næsten 800.000 nye piloter inden 2037 for at kunne følge med den stigende efterspørgel.

Ifølge EU-lovgivningen er det i øjeblikket et krav, at der skal være to piloter i cockpittet ad gangen, hvis der er flere end 20 passagerer om bord på flyet.

Udover at afhjælpe den kommende pilotkrise vil teknologien samtidig betyde, at flyselskaber vil spare penge, da de kan reducere personalet om bord på deres flyvninger.

Germanwings-tragedien

Cockpit-reglen har været yderst omtalt siden Germanwings-tragedien i 2015, hvor 149 mennesker mistede livet, da andenpiloten Andreas Lubitz bevidst styrtede et Airbus A320-fly ned i de franske alper.

Kort efter styrtet kom det nemlig frem, at Andreas Lubitz havde låst kaptajnen ude af cockpittet, så ingen kunne forstyrre ham i hans morderiske handling.

I tiden efter den tragiske hændelse indførte Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur derfor reglen om, at der altid skal være to personer i cockpittet, så den slags forfærdelige tragedier ikke kan ske igen.

Steve Nordlund påpeger i den sammenhæng, at den nye teknologi kun vil blive tilgængelig på passagerfly, hvis 'den appellerer til flyselskaberne', og hvis dette ikke er tilfældet, vil teknologien blot blive benyttet på fragtfly.

