Flypassager bandlyst: Fløj mens han ventede svar på coronatest

En passager fløj med flyselskabet JetBlue, mens han ventede svar på en coronatest. Det viste sig, at testen var positiv

Hvis man har mistanke om, at man er smittet med coronavirus, så er det ikke så smart at sætte sig op i et fly.

Det fandt en amerikansk mand ud af, da han fløj fra New York til West Palm Beach i Florida onsdag aften. Han er nu bandlyst fra at flyve med flyselskabet JetBlue igen. Det skriver CNN.

Manden blev inden flyveturen testet for coronavirus, og under turen fik han så besked om, at testen var positiv.

Ved ankomsten i Florida fortalte manden til flypersonalet, at han lige havde fået besked om, at han havde coronavirus.

Herefter blev en omfattende rengøring sat i værk. Ved hjælp af overvågningskameraer i John F Kennedy Internationale Lufthavn, hvor manden fløj fra, kunne de se alle de områder, hvor han havde bevæget sig rundt. Dette inkluderede gaten, sikkerhedskontrollen, check-in, en kiosk samt elevatorer og toiletter.

- Hændelsen i går aftes (onsdag, red.) satte vores personale, kunder og myndighedspersoner i en foruroligende situation, som nemt kunne være undgået. Derfor vil denne kunde ikke få tilladelse til at flyve med JetBlue i fremtiden, siger flyselskabet i en udtalelse torsdag.

Handlede imod vejledning

Myndighederne i USA har bedt folk, der føler sig syge eller afventer svar på coronatest, om at undgå at rejse, indtil de er blevet erklæret coronafrie af sundhedspersonale.

Palm Beach Internationale Lufthavn oplyser, at lufthavnen drives normalt dagen efter hændelsen.

Lufthavnen har midlertidigt lukket et område, hvor passagererne fra flyet gik igennem. Det er nu rengjort.

- Passagerer i nærheden af den positive patient blev rådgivet om overvågningsprocedurer. Resten af passagerne blev sendt hjem og givet vejledning om at ringe til sundhedsmyndighederne, hvis de har nogle helbredsmæssige bekymringer, siger Albert Borroto, kaptajn hos Palm Beachs Beredskab, til CNN.