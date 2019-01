Flypassager fanget med levende slange i bukserne

En 43-årig mand forsøgte juleaften forgæves at smugle en kongeboa med på et fly fra lufthavnen i Berlin

Har du en slange i bukserne, eller er du bare glad for at se os?

Sådan kunne sikkerhedspersonalet i den tyske lufthavn Berlin-Schönefeld juleaften sige til en 43-årig mand, der dog lige havde en tand for meget bevægelse i bukserne til, at det blot kunne være humøret, der peakede.

I stedet kunne personalet grave en 40 centimeter lang kongeboa op af bukserne på ham, som han forgæves havde forsøgt at gemme ved at pakke den ind i et klæde, som han havde bundet sammen med en snor, før han altså proppede den ned mellem benene.

Det skriver den tyske grænsekontrol i en pressemeddelelse.

Den 43-årige mand skulle angiveligt flyve til Israel, men blev stoppet, da han var på vej til at boarde flyet i den tyske hovedstad, fordi sikkerhedspersonalet studsede over den store bule i hans bukser, og de derfor valgte at kropsvisitere ham.

Da flypassageren ikke kunne fremvise den nødvendige dokumentation for at rejse med kvælerslangen, blev den konfiskeret og bragt til et reptil dyrecenter i Brandenburg.

Manden kan nu se frem til en bøde for sit forsøg på at smugle slangen med på flyet.

En kat og tyve slanger i håndbagagen

Det er ikke første gang, at Ekstra Bladet kan beskrive, hvordan flypassagerer forgæves har forsøgt at smugle deres kæledyr med på flyet.

Sidste år kunne vi f.eks. fortælle om en kvindelig British Airways-passager, der havde forsøgt at gemme sin kat i sin håndbagage, men som blev opdaget på fersk gerning, fordi kabinepersonalet bad hende om at sætte tasken op i skabene oven over sædet, fordi hun sad ved nødudgangen.

Da kvinden - forståeligt nok - ikke havde synderligt lyst til at smide sin elskede kat op i et indelukket skab, måtte hun indrømme over for personalet, hvorefter hun fluks blev smidt af flyet.

Sidste år kunne Ekstra Bladet også berette historien om en mandlig passager, der forsøgte at skjule intet mindre end tyve slanger i sin håndbagage, da han skulle flyve fra den tyske lufthavn i Düsseldorf til Moskva i Rusland.

I modsætning til katte-kvinden formåede den unavngivne mand dog at nå hele vejen til sin endelige destination, før hans skjulte dyr blev opdaget af sikkerhedskontrollen i den russiske lufthavn.

Slangerne blev derfor konfiskeret, og manden fortalte efterfølgende, at han havde købt de mange slanger på en markedsplads under sin ferie i Tyskland.

