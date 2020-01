Flypassager filmer da landingshjul falder af

En passager på et Air Canada-fly fangede på video, at flyets ene landingshjul faldt af

Det er ikke altid, at man som passager på et fly kan se landingsstellet fra sin plads, men når man kan, så skal hjulene helst blive, hvor de er.

Dette var dog ikke tilfældet på et Air Canada Express-fly, som kort efter afgang fredag 3. januar mistede det ene hjul.

En af de 49 passagerer ombord på flyet fra Montreal-Trudeau internationale lufthavn til Bagotville sad netop og filmede ud ad vinduet, da han opdagede, at hjulet løsnede sig fra landingsstellet. Det skriver CNN.

Manden gik dog ikke i panik. I stedet for filmede han hændelsen og delte det på det sociale medier Twitter med den noget sarkastiske overskrift:

'Jeg er lige nu på et fly, som lige har mistet et hjul. 2020 starter godt.'

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

Som man kan se i den øverste video letter flyet, men piloten er i stand til at vende flyet, et Dash 8-300, og få det sikkert ned på jorden igen.

- Den erfarne pilot havde fuld kontrol over flyet. Vores piloter er trænede til at håndtere sådan nogle situationer og handle i forhold til standardprocedurerne, siger Manon Stuart, en talsperson fra Jazz Aviation, som fløj for Air Canada, i en pressemeddelelse.

Flyet vil nu gennemgå en inspektion for at slå fast, hvordan det kunne ske.

Ingen kom til skade ved hændelsen.

Vild video: Pickup smadrer ind i lufthavn