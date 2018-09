Flypassager forveksler nødudgang med toiletdør

En førstegangsflyvende skabte panik og kaos om bord på et fly, fordi han troede, at nødudgangen var døren ud til flytoilettet

Der var lørdag stor panik blandt passagererne om bord på en GoAir-flyvning fra Delhi til Patna i Indien, da flypersonalet måtte ud i en brydekamp med en mand, der forsøgte at åbne nødudgangen midt under flyvningen.

Det skriver Times of India.

Ifølge mediet var det første gang nogensinde, at manden, der bliver beskrevet som værende i slutningen af 20'erne, var ude at flyve, og derfor kom han til at forveksle nødudgangen med toiletdøren.

Ud af det blå begyndte han efter sigende at hive og flå i håndtaget til nødudgangen, og da kabinepersonalet fik revet ham væk, fortalte han, at han 'havde akut brug for at benytte sig af toilettet'.

Manden blev efter landing i Patna tilbageholdt af sikkerhedspersonalet i lufthavnen og sidenhen afhørt af det lokale politi, som til Times of India fortæller, at det skabte 'kaos', da manden forsøgte at åbne nødudgangen.

Ifølge politichef Sanowar Khan lykkedes det manden at låse døren op, men på grund af det ekstreme tryk i kabinen, kunne han heldigvis ikke åbne den. Flyselskabet afviser dog, at manden formåede at låse døren op.

Den forvirrede rejsende blev løsladt efter afhøringen og vil ikke blive sigtet for noget, oplyser politichefen.

- Der var ikke nogen skjulte bagtanker bag hans handling, siger Sanowar Khan.

Kæmpe bøde til svedig mand

Det er dog ikke første gang, en mand forsøger at åbne nødudgangen under en flyvning.

Tidligere på året blev en 25-årig mand ved navn Chen anholdt og tilbageholdt i 15 dage i Kina, da han forsøgte (og lykkedes med) at åbne nødudgangen ved landing i Sichuan, fordi han havde det varmt.

Han var angiveligt i gang med at gøre sig klar til at gå af flyet med sine medpassagerer, da han pludseligt blev ubehageligt til mode og rakte ud efter det nærmeste dørhåndtag.

- Der var så indelukket, og der var så varmt, at jeg skubbede ned på vinduet ved siden af mig, så da døren pludselig faldt ned, gik jeg i panik, sagde han dengang og afviste, at han vidste, at håndtaget tilhørte en nødudgang.

Chen blev idømt en bøde på 70.000 yuan (70.000 danske kroner) for forseelsen.

