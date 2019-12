Flypassager i forargeligt stunt

I forsøget på at få et bedre sæde på en flyrejse fremførte en kvindelig rejsende skuespil af højeste rang, da hun fingerede en sygdom.

Seancen resulterede dog i, at flyet måtte vende om, og hun blev anholdt i lufthavnen.

Det skriver CNN.

Flyet fra selskabet American Eagle, der skulle fra Pensacola til Miami i USA, måtte således vende om efter en time i luften, da kvinde havde brug for 'medicinsk behandling'.

Men ifølge politiet var hun langt fra syg.

Anholdt

Kort efter take-off havde hun brokket sig til flypersonalet og bedt om at få en større sæde. Men da hun fik afslag, blev hun pludselig syg, hvilket fik piloten til styre mod Pensacola igen.

Da flyet landede, gik det op for personalet, at kvinde hverken var syg eller dårlig. Derimod nægtede hun at forlade flyet, hvilket fik dem til at kontakte politiet.

Efter en samtale med flyets pilot og politiet gik kvinden til sidst med til at komme helt ned på jorden igen.

Med kvinden i sin varetægt kørte politiet hende til en mentalundersøgelse, hvilket myndighederne i Florida har ret til, hvis de mistænker folk for at være mentalt ustabile.

