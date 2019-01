Flypassager i kørestol ville tørres bagi: Nu anklages han for blufærdighedskrænkelse

En stewardesse påstår, at en mandlig flypassager stønnede og sagde ’dybere’, da han fik hjælp til at tørre sig efter et toiletbesøg

En kvindelig stewardesse fra flyselskabet EVA Air har anklaget en mandlig flypassager i kørestol for blufærdighedskrænkelse og har truet med at sagsøge manden, som angiveligt krævede, at hun hjalp ham med at tørre sig bagi under et toiletbesøg på en flyvning fra Los Angeles til Taipei den 19. januar.

Det skriver Focus Taiwan.

Ifølge stewardessen bad manden, som bliver beskrevet som 'overvægtig', adskillige kvindelige stewardesser om hjælp til at komme på toilettet to timer inde på den omkring 12 timer lange flyvetur, hvor stewardessen hævder, at der ikke var mandlige kabineansatte om bord.

- Jeg følte, at dét at fjerne en passagerers underbukser var langt udover mit ansvar som stewardesse, siger hun til Focus Taiwan.

Hun fortæller endvidere, at tre stewardesser til sidst valgte at hjælpe manden i kørestol med at tage tøjet af, men da de ville lukke toiletdøren, så han kunne forrette sin nødtørft, krævede han, at døren skulle forblive åben, da han påstod, at han ikke kunne ’trække vejret’, hvis den var lukket.

'Dybere'

Da manden var færdig på toilettet, nægtede han at forlade det, før han fik hjælp til at tørre sig bagi. Alle stewardesserne nægtede i første omgang at hjælpe ham, men til sidst måtte de kapitulere for at få manden ud fra toilettet.

Her stopper historien dog ikke, for ifølge Focus Taiwan påstår stewardessen, at manden begyndte at stønne og sige ’dybere’, da hun tørrede ham, og derfor har hun i fællesskab med sin fagforening anmodet sin arbejdsgiver om at sagsøge den pågældende passager.

Derudover kræver fagforeningen også, at EVA Air beskytter deres ansatte mod lignende hændelser ved at sikre, at handicappede passagerer fremover har en plejer med sig på flyvninger.

EVA Air er ikke vendt tilbage på Focus Taiwans henvendelser, men har i stedet udsendt en skriftlig udtalelse, hvor de siger, at det er tilladt for kabinemedlemmer at sige nej til en passagers anmodninger.

I modsætning til den pågældende stewardesse hævder flyselskabet desuden, at der var mandlige kabinemedlemmer om bord på flyet, og at de hjalp til, da manden skulle på toilettet, men flyselskabet udtaler samtidig, at de er villige til at yde bistand til fagforeningen i forbindelse med søgsmålet, hvis der bliver behov for det.

