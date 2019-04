Flypassager smed mønter på fly og blev anholdt: 'Svigermor insisterede'

Det er en dårlig idé at smide mønter efter et fly for held og lykke, fandt en 31-årig flypassager ud af

En flypassager blev tilbageholdt af politiet, efter han smed tre mønter mod et fly, da han var ved at boarde flyet i den kinesiske lufthavn Wuhan Tianhe International Airport. Manden kastede mønterne på flyet, fordi hans svigermor mente, det ville bringe flyet held.

Det fortæller Fox News, som har historien fra kinesiske medier.

Overvågningsvideoen, som du kan se over artiklen, viser, hvordan den 31-årige passager smider mønterne ned i et mellemrum mellem flyet og landgangsbroen, inden han går ombord. Tre 1 yuan-mønter blev efterfølgende fundet på jorden tæt ved motoren.

Fuld flypassager skreg sig til en anholdelse: Ville have en Pepsi

Lufthavnens sikkerhedspersonale alarmerede straks personalet ombord på flyet, som fik manden fjernet fra flyet, hvorefter han blev afhørt.

Manden fortalte ifølge de kinesiske medier politiet, at hans svigermor insisterede på, at han udførte den overtroiske handling for at sikre en god og sikker flyvning for hans fire måneder gamle datter, der skulle på sin første flyvetur.

40 minutter forsinket

Manden blev angiveligt tilbageholdt i 10 dage for at udsætte de 101 passagerer ombord for fare. Hans kone og lille datter var ombord, da flyet lettede - selv om det var 40 minutter forsinket takket være hans møntkast.

Se også: Luftfartsselskaber sagsøgt: Giftig luft gør ansatte kronisk syge

Hvis en mønt suges ind i en flymotor, kan det ifølge ThePointsGuy skabe store skader eller sågar smadre motoren fuldstændig, og det er altså derfor, at det kan udgøre en stor sikkerhedsrisiko at kaste mønter mod et fly.