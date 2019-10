Flypassager snyder sig gravid: Ville undgå bagagegebyr

En australsk kvinde udgav sig for at være gravid for at undgå at betale gebyr for overvægt

Nogle mennesker vil gå lidt længere for at spare en ekstra skilling.

En australsk, kvindelig rejsejournalist er ingen undtagelse. Hun besluttede sig for at bekæmpe systemet, da hun skulle flyve med det australske lavpris-flyselskab Jetstar. Det skriver hun i det australske rejsemedie Escape.

Genialt trick redder flypassager fra bøde

Jetstar er nemlig specielt strikse, hvad angår vægt og størrelse på kabinekufferter og håndbagage. Derfor vejer de taskerne, når passagererne skal boarde, og det betyder ofte, at passagererne skal betale ekstra.

Snedig plan

Kvinden, som hedder Rebecca Andrews, ville ikke betale ekstra for at få sin computer med ombord. Derfor gav hun sig ud for at være gravid.

Da hun kom forbi sikkerhedskontrollen i lufthavnen, gik hun ud på toilettet og gemte computeren og opladeren, som vist i videoen i toppen af denne artikel, så det lignede, at hun var gravid. Herefter gik hun mod sin gate.

Se også: Er din håndbagage for stor? Det kan en app afgøre

- Jeg fandt ud af, at jeg var den sidste person, som skulle boarde flyet. Det var min eneste fejl, fordi personalet havde alt deres opmærksomhed rettet mod mig. De vejede min taske, smilede og gav mig lov til at gå ind. Jeg gik med min falske graviditetsgang mod flyet, skriver Rebecca Andrews.

Lige som hun tror, at hendes snedige plan lykkes, taber hun sin flybillet og må bukke sig ned efter den.

- Da jeg bøjer mig ned for at samle billetten op, bliver min computer på ryggen synlig, skriver hun.

Da personalet ikke havde flere passagerer at tage sig af, var alt opmærksomhed stadig rettet mod hende. Personalet spørger hende derfor, hvad der stikker ud fra hendes ryg.

Hun overvejer i et splitsekund at sige, at hun har en rygstøtte, men kryber i stedet til korset og indrømmer, at hun har en bærbar computer på ryggen. Hun indrømmer dog ikke, at hun slet ikke er gravid.

Se også: Dette frygter vi mest på ferien

Der er dog ingen kære mor hos Jetstar, selvom man er (falsk) gravid. Hun ender med at betale for den ekstra vægt - et beløb der svarer til 277 kroner.

- Helt ærligt, hvis min håndbagage nogensinde har for mange kilo igen, så vil jeg gøre det igen og så bare sikre mig, at jeg ikke er den sidste person til at boarde, skriver Rebecca Andrews.