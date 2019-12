Flypassagerer befandt sig 11 timer i luften: Kom ingen steder

Efter at have krydset Atlanten vendte et KLM-fly om og fløj tilbage til Amsterdam

Et fly fra Amsterdam på vej mod Mexico City blev i torsdags nødt til at vende om og flyve tilbage til Amsterdam på grund af den aktive vulkan Popocatépetl.

Og det blev en lang tur for passagerne, for KLM-flyet havde allerede krydset Atlanten og fløj over New Brunswick i Canada, da det vendte om og returnerede til Holland.

Det betød, at passagererne brugte 11 timer ombord på flyet for at lande der, hvor rejsen begyndte. Det skriver The Independent.

Heste og aktiv vulkan

Grunden til, at flyet vendte om, var 'ikke favorable flyveforhold' over Mexico, da der var aktivitet i vulkanen Popocatépetl, som ligger uden for Mexico City.



Et billede taget fra et fly af vulkanen Popocatepetl, som spytter en sky af aske og gas højt op i luften. Foto: REUTERS/Henry Romero

Samtidig havde flyet en last med heste ombord, og det betød, at flyet ikke kunne lande i en alternativ lufthavn.

- Flyet landede sikkert i Schiphol omkring 2.30 om natten, hvor passagererne gik fra bord som normalt og der blev taget hånd om dem. De vil blive booket til alternative fly. Det var ikke muligt at lande i en anden lufthavn på grund af visumkrav til passagererne, og fordi der var en stor last af heste ombord, siger en talsperson fra KLM til The Independent.

Popocatépetl er Mexicos anden højeste top med 5426 meter, og den befinder sig 70 kilometer uden for Mexico City.

Vulkanen har været aktiv gennem hele året. Den havde også et udbrud tidligere i november, hvor den pumpede aske og gas højt op i luften.