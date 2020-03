Flypersonale skal hjælpe på hospitaler

I Storbritannien har myndighederne bedt ansatte hos flyselskaberne EasyJet og Virgin Atlantic om at hjælpe til på midlertidige hospitaler

Tusindvis af medarbejdere hos lavprisflyselskaberne EasyJet og Virgin Atlantic kan blive hentet ind i Storbritanniens kamp mod coronavirus. Det skriver BBC.

Storbritannien er disse dage i gang med at opføre tre midlertidige hospitaler, der skal ruste landet mod en kraftig stigning i antallet af coronapatienter. Hospitalerne bliver bygget i London, Birmingham og Manchester.

Det er her, at der er brug for ekstra personale, hvorfor det britiske sundhedsvæsen nu håber på assistance fra flypersonale, der alligevel ikke har noget at lave.

Lavprisflyselskaber er særlig hårdt ramt af aflysninger. Tidligere i dag meddelte EasyJet for eksempel, at det holder samtlige fly på landjorden på ubestemt tid.

Skal skifte seng og se til patienter

Virgin Atlantic meddeler, at det har skrevet ud til 4000 medarbejdere, mens EasyJet har hevet fat i 9000 af sine medarbejdere.

Fidusen ved at bruge flypersonale er, at disse i mange tilfælde er trænet til at håndtere medicinske nødsituationer. Blandt andet kan de yde førstehjælp. Oveni det er de allerede sikkerhedsgodkendte af myndighederne.

Flypersonale vil blive hyret ind som ’support workers’, og deres arbejdsopgaver indebærer blandt andet at skifte sengetøj, at se til patienter og på forskellig vis at assistere sygeplejersker og læger. Det skriver Travel News.

- Vi mobiliserer som aldrig før. Omfanget af denne udfordring er ikke set tidligere i fredstid, så vi har brug for al den støtte, vi kan få, siger Ruth May, der er direktør for det britiske sundhedsvæsen, til BBC.

Ingen kvaler, regeringen betaler

Ifølge Virgin Atlantic er der også en økonomisk fordel ved at lade sig indskrive.

Luftfartsansatte, der melder sig under sundhedsvæsenets faner, står nemlig til at blive lønnet af den britiske regering igennem en særlig ordning.

- Det britiske sundhedsvæsen henvendte sig til os med denne unikke mulighed for at bidrage. Det tolker vi som en anerkendelse af den medicinske uddannelse og erfaring, som vores kabinebesætning er i besiddelse af, siger Corneel Koster, der er kundechef hos Virgin Atlantic, til Travel News.

