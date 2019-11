Flypriser til fjerne rejsemål er rekordlave

Drømmer du om storbyer eller eksotiske strande, mens den danske vinter kommer snigende, så er der godt nyt.

Mange flybilletter er nemlig rekordbillige lige nu.

Dansk Flyprisindex tjekker priserne på flere af de mest populære fjerne rejsemål for de danske rejsende fra Billund Lufthavn, Københavns Lufthavn og Hamborg Lufthavn.

I det seneste pristjek var 14 ud af 30 priser de laveste nogensinde for flyvninger i uge 48.

Billigt fra Billund til Tokyo

Det mest markante prisfald i pristjekket er fra Billund til Tokyo, hvor prisen på en flybillet t/r koster 2810 kroner. Det er den laveste pris, der nogensinde er målt. Tidligere var den laveste pris 3222 kroner.

Også flybilletter til Sydafrika er billige lige nu.

Priserne på flybilletter til Johannesburg i Sydafrika er de laveste målt i uge 48 for alle 3 afrejselufthavne. En flybillet fra Hamborg til Johannesburg t/r koster 2641 kroner, en flybillet fra Billund t/r koster 3068 kroner, og en flybillet fra København koster 3121 kroner.

Priserne forventes at falde

Det kan også godt betale sig at vente til næste år, hvis man vil spare en ekstra skilling.

Flypriserne forventes nemlig at falde yderligere.

Ole Stouby, der er direktør i Travelmarket A/S, som står bag Dansk Flyprisindex, forventer, at priserne vil fortsætte med at falde i 2020, da konkurrencen mellem flyselskaberne er mere hård end nogensinde.