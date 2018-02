Flyproducent afslører: På dette tidspunkt er der størst risiko for flystyrt

En ny undersøgelse foretaget af den amerikanske flyproducent Boeing afslører, hvornår der er størst sandsynlighed for, at flyet styrter ned

Selvom nedstigning og landing i gennemsnit kun varer fire procent af hele flyveturen, er det alligevel i denne periode af turen, hvor risikoen for et styrt er størst.

Det viser en ny undersøgelse, som flyproducenten Boeing har foretaget. Det skriver Travel and Leisure.

Risikoen for at ende i et flystyrt er kun 1 ud af 11 millioner, men det er altså især ved landing, at sandynligheden for en fatal ulykke er størst, da knap halvdelen (46 procent) af alle flystyrt sker, når flyet er på vej ned for at lande.

I undersøgelsen har den amerikanske flyproducent analyseret information fra kommercielle flyvninger i årene 2007 til 2016, og det viser sig desuden, at det tidspunkt, hvor flyet har næstmest risiko for at styrte, er, når flyet letter og er på vej op i luften. Her sker hele 13 procent af alle flystyrt.

Så selvom flyveturen måske i visse tilfælde er meget lang, så kan man altså godt tage det roligt, når flyet først er oppe i luften og blot cruiser frem til destinationen, da det altså først er ved landing, risikoen for flystyrt igen bliver 'stor'.

Kun 11 procent af flystyrtene sker nemlig, når flyet cruiser, selvom denne periode på flyveturen i gennemsnit varer hele 57 procent af turen.

Hvis uheldet rammer: Buk dig sammen

Ifølge Cheryl Schwartz, som er tidligere stewardesse hos flyselskabet United Airlines, så er der en række tips, man kan følge for at overleve, hvis man er så uheldig at blive involveret i et flystyrt.

Ifølge hende er det første, man skal gøre, når man sætter sig på flyet, at tælle rækkerne frem til den nærmeste nødudgang.

Hvis uheldet sker, og man ikke har et sæde foran sig til at støtte sig op ad, skal man i stedet gøre sig klar til styrtet ved at bøje sig sammen ned over sine ben og holde fast bag knæene.

Det britiske medie The Sun har desuden talt med forfatter Christine Negroni, som har skrevet bogen 'The Crash Detectives: Investigating the World's Most Mysterious Air Disasters', som har fire tips til at overleve et flystyrt. Læs rådene herunder:

Det skal du gøre for at undgå/overleve et flystyrt Undgå billige flyselskaber fra lande, hvor der er mindre kontrol med flyene. Det kan nemlig være, at deres mekanikere, kontrollører og inspektører ikke bliver specielt godt lønnet, og du får, hvad du betaler for, så billige billetter betyder, at flyselskabet sparer andetsteds. Lyt til sikkerhedsoplysningerne , for mange mennesker går i stå i nødsituationer, fordi de er bange og ikke er i stand til at handle. I stedet ser de, hvad sidemanden gør, en hvis ingen har lyttet til sikkerhedsoplysningerne, kan det betyde, at alle begynder at rejse sig fra sit sæde, når de ikke burde eller omvendt. Tag ikke en sovepille og hør ikke musik under afgang og ankomst . Når flyet er i luften kan du godt gøre disse ting, men sørg for at hør sikkerhedsoplysningerne under afgang og ankomst. Hold desuden øje med dine omgivelser og tjek, hvor den nærmeste udgang befinder sig. Hav sko på under landing , for hvis du skal flygte fra et flystyrt, kan gulvet være meget varmt eller koldt. I værste tilfælde kan det være i brand, så det kan minimere dine chancher for at overleve, hvis du skal bevæge dig rundt barfodet.

