Flypropel skærer kvindes arm af

Med mange års ægteskab følger der også nogle gange en nedsat hørelse. I hvert fald når det kommer til at høre efter, hvad ens ægtefælle siger.

Om det var tilfældet for en kvinde fra Florida vides ikke. Men hvis hun havde hørt, hvad hendes mand sagde, så havde hun ikke mistet en arm.

Ægteparret skulle lørdag aften flyve sammen på et Cessna 172S propelfly fra Key West International Airport i Florida. Det var manden, som var pilot på det lille privatfly.

Da han skulle køre flyet frem til at lette, ville det ikke flytte sig. Angiveligt gik han ud af flyet, mens propellen stadig kørte, og tjekkede om dækkene stadig sad i hjulklodserne. Her skulle han have sagt til sin kone, at hun skulle blive i flyet.

Af uvisse årsager gik den 45-årige kvinde alligevel ud af flyet og op foran flyet for at fjerne hjulklodsen. Propellen kørte stadig, og kvinden kom for tæt på. Den skar hendes arm af, mens hendes mand så på. Det skriver mediet Miami Herald.

Kvinden er efter sigende i en stabil tilstand, men har ifølge en talsperson fra Monroe County Sheriff’s Office mistet armen.