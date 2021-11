Flyraseri eskaleret efter mundbindskrav

Kravet om at skulle iføre sig mundbind ombord på fly har tilsyneladende sat sindene i kog hos en række utilfredse flypassagerer.

Det indikerer en ny uformel undersøgelse, som er udarbejdet af det internationale flyagentur IATA.

Her har man set nærmere på den øjensynlige stigende tendens til, at flypassagerer udviser en uregerlig opførsel over for både medpassagerer og særligt personalet ombord på fly.

I en artikel i mediet Airlines Magazine citeres undersøgelsens resultater. Her skriver man blandt andet, at antallet af episoder, hvor ustyrlige flypassagerer har været på spil, er fordoblet i 2020 sammenlignet med foregående år.

Dertil bekræfter man, at tendensen er fortsat ind i 2021.

- En forklaring på stigningen i antallet af tilfælde kan være, at konteksten har ændret sig, lyder det fra Tim Colehan, der er vicedirektør for 'Government and Industry Affairs' i IATA.

Den nye kontekst er ifølge Tim Colehan de coronarestriktioner, man har indført i lufthavne og ombord på fly.

Kan skyldes krav om mundbind

Tim Colehan fastslår i interviewet i Airlines Magazine, at det kan komme ud på ét, hvis man ikke bærer sikkerhedssele, som hvis man ikke bærer mundbind.

Begge dele involverer manglende overholdelse af de sikkerhedsmæssige instruktioner, der er ombord på fly.

Forskellen er dog, at vi efterhånden har vænnet os til at spænde sikkerhedsselen, mens det for nogle er ret så grænseoverskridende at føle sig tvunget til at have mundbind på.

Især hvis man generelt set er modstander at det tiltag.

- På grund af pandemien og dennes konsekvenser for folkesundheden er det ikke at bære et mundbind meget mere personligt, hvilket har forårsaget konfrontationer mellem passagerer, lyder det fortsat fra Tim Colehan.

1000 tilfælde på én uge

I undersøgelsen, som er lavet af IATA's tekniske gruppe for driftssikkerhed i flykabinerne, har et af de flyselskaber, som er medlem i organisationen, kommet med en opsigtsvækkende optælling.

Det pågældende flyselskab har registreret mere end 1000 tilfælde på en enkelt uge, hvor flypassagerer var ustyrlige og ikke overholdt de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er for god ro og orden ombord på et fly.

Særlig slemt i USA

Tendensen har især været at føle i USA.

Det står klart, efter den føderale flysammenslutning i USA - Federal Airline Association (FAA) - for nyligt meddelte, at man der har registeret 4600 episoder med ustyrlige flypassagerer mellem januar og starten af oktober 2021.

72 procent af de tilfælde omhandlede sager, hvor passagererne nægtede at bære mundbind ombord på fly eller i lufthavne.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om episoder, hvor flypassagerer har været ude af kontrol.

Blandt andet hvor en beruset mand angiveligt slog stewardesserne og befamlede øvrige passagerer ombord på et fly fra Frontier Airlines.

Og en anden gang, hvor en amerikansk kvinde forsøgte at åbne en dør i et American Airlines-fly, mens det var i luften.

I begge tilfælde så flypersonalet sig nødsaget til at fæstne de vilde passagerer til deres flysæde med gaffatape.