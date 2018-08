Flyrejsende smidt af flyet: Havde købt sæde til sin cello

En musikstuderende havde reserveret et flysæde til sit knap 200.000 kroner dyre strygeinstrument, men måtte ikke have det med om bord på flyet

Når man har brugt knap 200.000 kroner på et instrument, så har man højst sandsynligt også lyst til at passe ekstra godt på det. Sådan har en amerikansk musikstuderende ved navn Jingjing Hu det i hvert fald.

Hun var nemlig så fast besluttet på, at der ikke skulle ske noget med hendes 30.000 dollars dyre cello, at hun tilbage i april måned bestilte et ekstra flysæde på sin tur/retur-rejse fra Chicago til Miami med flyselskabet American Airlines, så strygeinstrumentet ikke skulle ned i lastrummet.

Det skriver Fox News.

Selvom turen til Miami gik fint, og flypersonalet endda hjalp hende med en særlig sele, så celloen ikke væltede ned fra sædet, så gik hjemturen til Chicago dog ikke lige så nemt, da personalet påstod, at celloen var for stor til sædet. Og derfor bad de angiveligt Jingjing Hu om at forlade flyet med sin cello.

Jingjing Hu mener dog selv, at hun (og hendes cello) blev bedt om at forlade flyet, fordi det var overbooket. Det skriver hendes mand, Jay Tang, i et opslag på Facebook, som du kan se i bunden af artiklen.

- Interessant nok fortalte min kones ven, som blev om bord på flyet, at to andre passagerer satte sig i hendes og celloens sæder bagefter, skriver Jay Tang i opslaget og fortsætter:

- De smider bare passagerer af flyet, når de sælger for mange billetter og bruger FAA's (amerikansk flymyndighed) regler som undskyldning. Min kone kunne have fået besked om disse regler på vej til Miami, da hun checkede ind, ved gaten eller da hun boardede, men de valgte alligevel at smide hende af i sidste minut, da både hun og celloen sad sikkert fastspændt i deres sæder.

Det siger flyselskabet

American Airlines bekræfter hændelsen over for Fox News og siger, at der var tale om en misforståelse:

- En passager på fly 2457 fra Miami til Chicago rejste med sin cello. Uheldigvis skete der en misforståelse omkring, hvorvidt celloen opfyldte plads-kravene om bord på det specifikke fly, siger selskabet og fortsætter:

- Passageren fik plads på et andet og større fly morgenen efter, og vi sørgede for hotel og mad på grund af ulejligheden. Vi beklager misforståelsen, og vores kundeservice har forsøgt at komme i kontakt med hende for at undskylde.

