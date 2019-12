Flyselskab åbner restauranten ingen bad om

Flymad får ofte hug for at være smagsløst og kedeligt. Men ikke hos Asiens største lavprisflyselskab AirAsia.

Flyselskabets ledelse er så sikre på, at deres flymad smager godt, at de har åbnet en restaurant i et storcenter, som skal servere det samme, som de serverer på flyene. Og det er ikke bare et markedsføringsstunt. AirAsia har planer om at åbne 100 lignende restauranter på globalt plan de næste fem år. Det skriver CNN.

Den første restaurant er åbnet i et storcenter i Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia. Den hedder Santan, som betyder kokosnødmælk på malaysisk.

- Vi har set en signifikant appetit for vores flymenu i hele regionen, og restauranten er vores svar på det behov, siger Catherine Goh, chef for branding i AirAsia, i en pressemeddelelse.

AirAsia håber, at deres asiatiske mad vil få folk til at vælge dem i stedet for vestlige konkurrenter.

Malaysia og dets nabolande har de seneste år oplevet en stigning i amerikanske restauranter. Dominos planlægger at åbne 300 restauranter i Malaysia til næste år, KFC har 700 restauranter i landet, og McDonald's offentliggjorde for nyligt, at de vil investere 300 millioner dollars i regionen og dermed åbne mere end 400 restauranter.

Åbningen af restauranterne er også en del af en større plan for AirAsia om at blive et livsstilsbrand.