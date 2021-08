Flyselskab åbner rute fra København til alpeparadis

Allerede til december bliver det muligt at flyve direkte fra København til Sydtyrol

En 'Alptraum' er egentlig det tyske ord for et mareridt, men hvis du derimod længselsfuldt drømmer om en tur til et billedskønt alpelandskab, så er der gode nyheder til dig.

Det nye italienske flyselskab Sky Alps har nemlig vokseværk. Direktør Josef Gostner har meldt ud, at selskabet lancerer fire nye ruter, som alle går i luften 15. december i år. Det fortæller han til den lokale avis Altoaldige.it.

De fire nye ruter udgår fra den sydtyrolske hovedstad Bolzano, og destinationerne hedder Amsterdam, Bruxelles, London og København.

Sky Alps er det eneste selskab, som tilbyder en direkte rute mellem København og Bolzano. Efter planen åbner muligheden for billetbestilling allerede om et par uger.

Der skulle derfor være mulighed for at flyve direkte på både skiferie i de sydtyrolske alper eller på en bjergtagende sommerferie næste år.

Selskabet kom først på vingerne tidligere på året, og har derfor i øjeblikket kun syv destinationer. Tilføjelsen af hele fire nye, europæiske byer er af samme årsag ikke småting for den italienske start-up.

Sydtyrol er en selvstændig provins i den italienske del af alpelandskabet Tyrol. Sydtyrol er især kendt for sit smukke landskab, sin rige kulturarv og gamle vinkultur.