Flyselskab anklaget for racisme: Smed to afroamerikanere af flyet

To afroamerikanske basketballspillere blev anklaget af flypersonalet for at stjæle to tæpper fra førsteklasse og blev derfor smidt af flyet

Juleaften skulle to ungdoms-professionelle basketballspillere fra Memphis Hustle ved navn Marquis Teague og Trahson Burrell flyve til Dallas-Fort Worth til Sioux Falls, South Dakato, men inden flyet overhovedet kom afsted, blev de smidt af flyet.

Det skriver CBS.

Da de to afroamerikanske basketball-spillere bevægede sig ned på deres pladser på de billigere rækker på American Airlines-flyet, blev de nemlig stoppet af to godhjertede passagerer på førsteklasse, som tilbød dem deres tæpper.

Men da gutterne satte sig til rette i deres sæder, blev de anklaget af en steward for at have stjålet de to tæpper. Derfor blev de to spillere samt deres assistenttræner, Darnell Lazare, smidt af flyet.

På trods af at den flyansatte, der anklagede Marquis Teague og Trahson Burrell for stjæle, også er afroamerikaner, er flyselskabet landet i en shitstorm på de sociale medier, hvor de bliver kaldt racistiske.

- Det er 2017, og en flyansat ser to unge, mørke atleter med tæpper fra førsteklasse. Hans første kommentar er: ’Har I stjålet dem?’. Hvad med I lærer folk noget om at se på fakta, før de hopper videre til fejlagtige konklusioner, skrev assistenttræneren efterfølgende på Twitter med hashtagget '#atværesortiAmerika’.

Se også: Hjemløs fandt millioner - nu er han forsvundet

Opgraderet til førsteklasse

Ifølge Washington Post har American Airlines efterfølgende beklaget hændelsen over for de to basketballspillere, som sidenhen blev opgraderet til førsteklasse på en anden afgang.

På det tidspunkt havde de dog misset julemiddagen med resten af holdkammeraterne, men de nåede at nå frem til deres basketballkamp den følgende dag.

- Vi vil gerne undskylde for det, der skete på den pågældende flyvning. Vi er stolte over, at vi samler folk, men i dette tilfælde har vi skuffet vores kunder, udtaler American Airlines’ talsmand, Joshua Freed.

Tidligere på året udgav organisationen ’The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)’ en slags guide til passagerer med en mørkere hudfarve, der advarer om, hvordan de skal være parate til at blive ofre for diskrimination, når de flyver med American Airlines.

Det fik flyselskabet til at indføre kurser mod race-fordomme tidligere på måneden.

Se også: Politiker klager over stewardesse-uniformer: Min kone er bekymret

Flyselskaber verden over har været i vælten for deres behandling af passagerer i år. I filmen nedenunder bliver en mand hevet af et overbooket fly.

Video: UGC / AP