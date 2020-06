Flyselskab beroliger: I kommer hjem uanset hvad

Hvad gør man, hvis man udnytter muligheden for at rejse til et andet europæisk land denne sommer, men ender med at blive smittet med covid-19 eller fanget i et nyt smitteudbrud?

Det spørgsmål har angiveligt optaget mange kunder hos Europas næststørste flyselskab, Lufthansa, siden Tysklands befolkning 15. juni fik mulighed for at rejse rundt i hele Europa.

For at tage toppen af bekymringen har flyselskabet derfor besluttet at indføre en garanti for hjemflyvning: Uanset hvilken klasse, man flyver på, vil man blive fløjet hjem til Tyskland, Østrig eller Schweiz, hvis der opstår et smitteudbrud.

Det skriver Check-in.dk.

Se også: Tusindvis af blå gopler skyller ind

De passagerer, der vælger at flyve på klasserne over økonomi, vil der dog blive taget ekstra godt hånd om i tilfælde af smitteudbrud eller sygdom.

Ifølge mediet får man en forsikring med i købet, hvis man flyver på Economy Classic eller Business Saver, som dækker omkostningerne til f.eks. hotel, hvis man bliver bedt om at gå i karantæne eller ikke får lov til at rejse ind i landet.

Og på flyets dyreste rækker går man skridtet videre med lynafhentning. Her er man med andre ord garanteret en plads på Lufthansas første ledige fly, hvis det skulle blive nødvendigt.

Check-in.dk skriver, at Lufthansas garanti vil gælde for billetter, der bliver solgt fra 25. juni til 31. august i Tyskland, Østrig og Schweiz. Den købte rejse skal dog være afsluttet 31. januar 2021.

Se også: Verdens største passagerfly sendes på pension