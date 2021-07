Flyselskab dropper damer og herrer

Besætningen vil i stedet gøre brug af kønsneutrale ord, for at 'værdsætte alle gæster ombord'

Det velkendte 'mine damer og herrer' du mødes med, når du kommer ombord på næsten hvilken som helst flyvning, vil snart være fortid. Ihvertfald hos Europas største flyselskab Lufthansa.

Den tyske luftfartsgigant vil nemlig sikre, at alle føler sig velkommen ombord, og besætningen vil derfor fremover gøre brug af kønsneutrale ord, når de henvender sig til passagererne.

Det skriver Check In.

- Besætningen bliver instrueret i at vælge en hilsen, der inkluderer alle gæster. 'Kære gæster' eller 'godmorgen' og 'godaften' vil kunne bruges i stedet, siger en talsmand for Lufthansa, ifølge Check In.

Kønsneutrale hilsner vil derfor være normen fremadrettet hos både Lufthansa og koncernens andre flyselskaber SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines og Eurowings.

Det tyske selskab er dog ikke en pioner i det kønsneutrale sprogbrug, da Air Canada allerede i 2019 annoncerede, at de ikke længere ville tiltale passagererne med kønsbaserede ord.

Passagererne skal inkluderes

Politikken kommer som en reaktion på den internationale diskussion om, hvorvidt ikke-binære personer skal inkluderes i det gængse sprogbrug. Lufthansa implementerer ændringen til et kønsneutralt sprogbrug med et ønske om ‘at værdsætte alle gæster ombord’.

I et andet forsøg på at imødekomme andre kønsidentiteter end de traditionelle, har flere flyselskaber tidligere indført muligheden for at vælge et tredje køn, når man booker billetter hos dem.

Lufthansas nye politik om et mere inkluderende sprogbrug forventes at blive indført gradvist rundt om på koncernens flyvninger.