Flyselskab erstatter fly med tog

De fleste brancher forsøger at udvikle bæredygtige og klimavenlige måder at drive forretning på. Især de brancher som udleder meget CO2.

I transportbranchen forskes der blandt andet i elektriske fly, men teknologien er stadig langt fra målet. Ingen ved hvornår, det bliver normen at fragte sig til Mallorca i et CO2-neutralt elektrisk fly.

Derfor vil KLM forsøge at reducere deres CO2-udledning ved at fjerne en daglig flyafgang og erstatte den med tog. Det skriver KLM i en pressemeddelelse.

Det hollandske flyselskab KLM, tognetværket Thalys og jernbaneselskabet NS Dutch Railways er gået sammen om at erstatte fly med tog mellem Bruxelles og Amsterdam Schiphol Lufthavn.

Den daglige afgang, som forsvinder, er kun starten på en langsigtet plan. KLM vil gradvist reducere antallet af afgange mellem Bruxelles og Amsterdam og erstatte dem med tog.

En togtur mellem de to byer varer omkring to timer, mens flyveturen fra Belgien til Holland varer lige under en time. Det er typisk transfer-passagerer som ankommer til Amsterdam og skal videre til udlandet, der benytter sig af afgangen.

- Transport, som involverer tog og fly, er en kompleks og udfordrende opgave. Hurtighed er nøglen, ikke kun i forhold til togene, men også transferprocessen i lufthavnen. Vi sigter mod at blive bedre inden for begge områder. At reducere vores frekvens fra fem til fire fly om dagen er en god måde at få mere erfaring med vores Air&Rail service, siger KLM's direktør Pieter Elbers i pressemeddelelsen.

Bæredygtig flytransport

Planen er en del af en overordnet plan i Holland, hvor rejsebranchen har forpligtet sig til at reducere CO2-udledning med 35 procent i 2030. Ifølge KLM udleder en flyafgang fra Amsterdam til Bruxelles 3,2 ton CO2.

KLM vil også reducere afgange til Paris, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin og London inden 2030. I de næste par år er det også meningen, at tognettet skal udvikles, så ruterne bliver hurtigere.

Ud over at flyselskabet forsøger at efterkomme sine forpligtelser i forhold til bæredygtig flytransport, så skriver KLM også i pressemeddelelsen, at de møder mange slot-restriktioner (den tid, flyselskaberne har fået tildelt til afgang, red) i Amsterdam Schiphol Lufthavn. Ved at erstatte de korte flyvninger med tog, vil de bruge deres korte slots til at betjene langdistance flyvninger.

Ændringerne mellem Bruxelles og Amsterdam vil træde i kraft fra 29. marts 2020.