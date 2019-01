Flyselskab får kritik: Opfordrer til at give stewardesserne drikkepenge

Du har måske allerede mødt dem på danske restauranter og barer: Dankortterminalerne, der lader dig vælge drikkepenge, før du går videre til den egentlige betaling.

En knap fører dig udenom, men det kræver is i maven at trykke her, mens den venlige tjener kigger på.

Nu har det amerikanske flyselskab Frontier indført et lignende system til indsamling af individuelle drikkepenge i luften, der lader dig give samme kølige afvisning til stewardessen.

Ifølge Daily Mail spørger maskinen her, om man vil give ham eller hende en erkendtlighed svarende til 15, 20 eller 25 procent af købet. Og er man ikke i det humør, kan man trykke på en knap med teksten: 'Jeg foretrækker ikke at give drikkepenge'.

Et stort ansvar

Flyselskabet åbnede for at give drikkepenge for tre år siden, men pengene er hidtil blevet samlet i en pulje og fordelt ligeligt mellem besætningsmedlemmerne. Først ved årsskiftet er det blevet muligt at give individuelle drikkepenge.

Ifølge Los Angeles Times er løsningen ikke set før i USA, og den møder nu kritik fra stewardessernes amerikanske fagforening, AFA, der repræsenterer 50.000 medarbejdere.

Fagforeningsleder Sara Nelson påpeger, at stewardesserne har et stort ansvar på flyet, og at dette arbejde ikke må baseres på, hvor mange drikkepenge de får.

- Uanset om stewardesserne får drikkepenge eller ej, så kan Frontier Airlines gøre det bedre og betale luftfartens nødberedskab en løn, der anerkender deres vigtige sikkerhedsrolle ombord, siger Sara Nelson til Los Angeles Times.

Se også: Træt pilot nær skyld i flykatastrofe i Billund

Helt op til kunden

Frontiers talsmand, Jonathan Freed, siger til avisen, at skiftet fra en samlet pulje til individuelle drikkepenge er en ændring, som flyselskabets stewardesser selv har efterspurgt.

- Vi sætter stor pris på vores stewardessers arbejde og ved, at vores kunder gør det sammer. Betalingstabletten giver derfor passagererne mulighed for at give drikkepenge siger han ifølge Daily Mail og tilføjer:

- Det er helt op til kunden, og mange gør det.

Frontier flyselskabet flyver til over 80 destinationer, men kun i USA, Mexico og Canada.

Andreas fra pyramide-nøgenvideo: Jeg har modtaget mange dødstrusler