Flyselskab fjerner pudsig regel: Nu må piloterne have skæg

Nu behøver piloterne fra Air Canada ikke længere at nybarbere sig, hver gang de skal sætte sig til rette i cockpittet.

Det canadiske flyselskab har nemlig for nyligt fjernet den lidt pudsige regel, der forpligtede deres piloter til at være fuldstændig glatbarberede, når de mødte ind på job.

Det skriver den canadiske Tv-station CBC ifølge Standby.dk.

Piloterne kan dog stadig ikke lade skægget gro i uanede mængder, men må nøjes med et velplejet skæg på op til 1,25 centimeter.

Ifølge CBC har flyselskabet lempet på reglerne, fordi det i stigende grad modtager ansøgninger fra piloter, der praktiserer religionen sikhisme, hvor mændene ofte har skæg.

Grunden til, at skæg-reglen var der i første omgang, var efter sigende, at det hidtil har været antaget, at iltmasker ikke kan sidde ordentligt, hvis man har skæg.

Derfor fik Air Canada i foråret 2016 universitetet 'Simon Fraser University' (SFU) i provinsen British Columbia til at undersøge antagelsen, som altså blev skudt til jorden forleden.

- Sikher har skæg og er derfor ikke glatbarberede. Derfor ønskede Air Canada denne problemstilling undersøgt for at se, om holdningen stadig var velbegrundet, eller om det blot var et levn fra tidligere tider, siger Sherri Ferguson, ansvarlig for afdelingen på SFU’s Environmental Medicine and Physiology Unit og leder af undersøgelsen, til CBC.

Virker også med langt skæg

Det canadiske universitet har i de seneste to år undersøgt deltagere med alt langt skæg til små skægstubbe i et testkammer konstrueret således, at det svarede til, at deltagerne befandt sig i lufthøjder fra 10.000 til 25.000 fod.

Deltagerne benyttede sig af Air Canadas egne iltmasker, mens forskerne holdt øje med deres ilttilførsel under en række simulerede nødsituationer såsom røg i kabinen.

- Der var en succesrate på 100 procent. Ingen dumpede undersøgelsen, og længden på personens skæg gjorde ingen forskel, fortæller Sherri Ferguson til CBC og fortsætter:

- Vi håber, der bliver lavet flere undersøgelser, så det kan blive muligt for folk, der har skæg af religiøse årsager, at gøre fremskridt i deres karriere.

