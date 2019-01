Flyselskab forarger med vægtkrav: - Ingen vil have fedladne stewardesser

En lækket dokument fra ledelsen hos Pakistan International Airlines har i den grad fået flyselskabet i strid modvind.

I dokumentet, som det pakistanske medie ARY News er i besiddelse af, står det nemlig skrevet, at ledelsen forlanger, at 'overvægtige' kabineansatte skal tabe sig inden for de første seks måneder af 2019, for ellers risikerer de at miste deres job.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt Fox News og The Evening Standard.

Helt konkret kræver ledelsen, at de kabineansatte 'gradvist skal reducere overskydende vægt til mellem 0-30 pund (cirka 0-13,6 kilo, red.) i de kommende måneder'.

- Hvis en kabineansat vejer mere end 30 pund for meget efter 31. januar 2019, vil personen få flyveforbud og blive henvist til Air Crew Medical Center for et helbredstjek og behandling, indtil vægten er reduceret til den ønskede norm/bmi, står der blandt andet i det lækkede dokument, som fortsætter:

- Derfor vil der fremover blive foretaget vægttjek af kabineansatte, og den omfattende data vil blive gemt til gennemlæsning af ledelsen.

Det siger flyselskabet

Ifølge USA Today er dokumentet blevet sendt til omtrent 1800 af flyselskabets kabineansatte.

Flyselskabet har desuden vedhæftet et skema for forskellige kropstyper, der skal hjælpe deres ansatte med at finde deres rette vægt. I skemaet er en kvinde i 'mellemstørrelse' cirka 1,70 meter høj og vejer mellem 60-67 kilo.

Det amerikanske medie har forsøgt at få en kommentar til det lækkede dokument, men Pakistan Internation Airlines er ikke vendt tilbage. Flyselskabets talsperson, Mashood Tajwar, har dog bekræftet over for CNN, at dokumentet er reelt og kalder det for en 'rutinesag'.

Talspersonen tilføjer endvidere, at flyselskabets vægt-regler vil få omkring 100 overvægtige kabineansatte til at tabe sig inden den 1. juli.

- Ingen vil have fedladne stewardesser på flyet, siger talspersonen og tilføjer, at flyselskabet har fået flere klager omkring overvægtige stewardesser.

Han påpeger samtidig, at initiativet er sat i værk på grund af både udseendemæssige årsager samt helbredsmæssige årsager.

