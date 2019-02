Flyselskab går konkurs

Hvis du har booket en flybillet hos tyske Germania, så er der skidt nyt.

Flyselskabet oplyser på deres hjemmeside, at de mandag 4. februar har anmodet om en konkursbegæring. Årsagen er, at økonomien ikke længere hænger sammen.

- Desværre har vi i sidste ende ikke været i stand til at dække vores likviditetsbehov på den korte bane. Vi beklager meget, men det er vores eneste og sidste mulighed at anmode om en konkursbegæring. Det er selvfølgelig en beslutning, som vil have konsekvenser for vores ansatte, og det er det, som vi fortryder aller mest.

- Jeg undskylder over for vores passagerer, der nu ikke kan fly med de Germania-fly, som de havde planlagt, lyder det fra direktør i Germania Fluggesellschaft mbH, Karsten Balke.

Germania havde inden konkursen adskillige flyafgange fra de største tyske byer heriblandt München, Hamborg og Düsseldorf, ligesom de også fløj i Spanien, Italien, Tyrkiet, Kroatien, Grækenland og Frankrig.

Der er også en næsten dansk forbindelse, da der fandtes en afgang fra Düsseldorf til Vesterland få kilometer syd for Rømø i Sydvestjylland.

Flyselskabet fløj for første gang i 1986 og havde ifølge deres egne tal mere end fire millioner passager sidste år.