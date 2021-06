Flyselskab giver rabat til vaccinerede

To stik i armen, og du får 10 procent på alle flyrejser.

Sådan lyder et tilbud fra lavprisselskabet IndiGo, der er Indiens største flyselskab.

Det har netop løftet sløret for et nyt tilbudsprogram, hvor du kan spare op til 10 procent på flyrejser, hvis du er blevet vaccineret mod coronavirus.

Det skriver Check-in.

Billetter til overkommelige priser

Tilbuddet træder i kraft 1. august og gælder kun for indenrigsrejser.

Sanjay Kumar, der er strategi- og salgsdirektør i IndiGo, forklarer til Check-in, at flyselskabet ser tiltaget som sit bidrag i vaccinationsindsatsen.

- Som det største flyselskab i landet føler vi, at det er vores ansvar at bidrage til, at Indiens vaccinestrategi bliver gennemført ved at opmuntre flere mennesker til at tage imod vaccinen.

- Dette tilbud vil ikke kun styrke viljen til vaccination, det vil også sikre rejser til en overkommelig pris.

Lignende tilbud i andre lande

Med sit tilbud om prisnedslag for vaccinerede indskriver IndiGo sig i rækken af flyselskaber, der giver fordele til kunder, der har ladet sig vaccinere, skriver Check-in.

For eksempel har russiske Aeroflot givet ekstra bonuspoint til vaccinerede, mens amerikanske United har sat gratis flybilletter på højkant i konkurrencer, hvor kun vaccinerede havde lov til at deltage.