Flyselskab har vaccineret al personale

Etihad Airways har givet de obligatoriske to stik til alle sine piloter og stewardesser

I Danmark taler man om at rykke buschauffører og togførere frem i vaccinekøen.

De er i kontakt med mange mennesker, og det samme kan man sige om luftfartspersonale.

Flere flyselskaber er derfor i gang med at vaccinere sine medarbejdere, og nu er det første selskab nået i mål.

Det er Etihad Airways fra De Forenede Arabiske Emirater.

Flyselskabet oplyser i en pressemeddelelse, at det har færdigvaccineret 100 procent af sine luftbårne medarbejdere. Det vil sige alle piloter og kabineansatte.

Kigger man på hele arbejdsstyrken, har tre fjerdedele af alle Etihad-medarbejdere fået begge deres vaccinedoser, oplyser selskabet.

Fundet i live: Dreng skjulte sig i flys hjulbrønd

Trygge kunder

Etihad Airways begrundelse for at give vaccine til sine medarbejdere - og disses familier - er at skabe tryghed blandt kunder, forklarer Tony Douglas.

- Vi er det eneste flyselskab i verden, der har gjort coronatest obligatorisk for alle passagerer og besætningsmedlemmer inden hver flyvning, og nu er vi det første flyselskab i verden til at flyve med en 100 procent vaccineret besætning.

Selskabet har brugt sin egen medicinalklinik til at uddele vaccinerne. Den er godkendt af myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater, der har som mål at have vaccineret halvdelen af sine indbyggere inden april.

Ifølge Check-in er også Singapore Airlines og Emirates i fuld gang med at vaccinere sine medarbejdere.

Bekymrende rapport: Passager spredte corona under flyvetur