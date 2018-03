Flyselskab i kæmpe design-fiasko: Nu bliver flyene usynlige i overskyet vejr

Det satte absurd mange rejsendes sind i kog, da flyselskabet Lufthansa den 7. februar offentliggjorde, at de for første gang i 30 år havde besluttet sig for at ændre på deres fly-design.

Adskillige folk på de sociale medier satte sig surt ned ved tastaturet og beskrev, hvor frygteligt det var, at Europas næststørste flyselskab havde valgt at udskifte den traditionelle gule og lyseblå farve med en mørkeblå farve.

Lufthansa var dog selv yderst tilfredse med deres makeover, som selskabets administrerende direktør, Carsten Spohr, sagde følgende om:

- Lufthansa har ændret sig og er mere moderne og mere succesfuld end nogensinde. Fra i dag af vil det også være synligt for offentligheden gennem det nye design.

Nu viser det sig dog, at den nye farve ikke var helt så gennemtænkt, som Lufthansa troede. Den mørkeblå farve er nemlig for svær at se i overskyet vejr, og derfor skal alle flyene nu males om igen, så de får en lysere blå farve, der ligner den, de havde i forvejen.

Det skriver The Points Guy samt luftfartssitet Airlines.de.

- Efter landinger i blandt andet Hong Kong og New York opdagede vi, at den blå farve somme tider ser meget mørkere ud, end den gjorde i det miljø, vi testede den i. Især i dårlige vejrforhold, siger en talsmand fra Lufthansa til Airlines.de.

Sådan så de gamle Lufthansa-fly ud. Foto: Michael Sohn/AP

'Hvem skal betale?'

Talsmanden svarer ikke på, hvordan det kunne lade sig gøre, at farve-fadæsen ikke blev opdaget i testfasen. Han svarer heller ikke på, hvor mange penge makeoveren har kostet indtil videre og heller ikke på, hvor meget det nu vil koste dem at farve flyene om igen.

Umiddelbart lyder det dog ikke som en billig affære, da Lufthansa tidligere har fortalt, at det nye design blev udviklet i samarbejde med 'adskillige eksperter', og at de var igennem 'mere end 800 designtyper', før de fandt frem til den mørkeblå farve.

Design-fiaskoen har i den grad igen fået rejsende til tasterne, fordi de er bange for, at den - højst sandsynligt - dyre proces, vil gå ud over dem:

- Vær sød at fortælle mig, hvad rebranding'en af flyene og check-in-områderne vil koste. Og hvem skal betale? Lufthansa? Nej, deres passagerer, er jeg bange for, skriver en enkelt rejsende ved navn Paul.

