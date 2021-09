Flyselskab indfører 'Too Good To Go'

Et flyselskab har indgået et samarbejde med den danske virksomhed for at reducere madspild

Måske hører du til en af dem, der har været skuffet over den flymad, du har bestilt ombord på din rejse.

Muligvis fordi kvaliteten ikke helt matchede den pris, du skulle betale for det færdigpakkede flymåltid.

Af samme årsag undlader mange måske at bestille eller spise det mad, der bliver serveret i luften, og det er blandt andet en medvirkende årsag til, at meget flymad ender i skraldespanden.

Nu har flyselskabet SWISS, der hører under Lufthansa-gruppen, imidlertid taget et skridt i retningen af mindre madspild og mere mad for pengene.

De har nemlig indgået et samarbejde med den danske virksomhed 'Too Good To Go', som har til formål at reducere mængden af madspild.

Det skriver Swiss i en pressemeddelelse.

- Vi håber på at reducere mængden af ubrugt mad ombord på vores fly signifikant ved at introducere denne mulighed, lyder det fra Tamur Goudarzi Pour, som er CCO hos Swiss..

Mindre madspild

'Too Good To Go' er en gratis app, hvor forbrugere kan købe usolgt overskudsmad fra restauranter, cafeer, bagerier og butikker til en reduceret pris.

Hermed undgår maden at ende som spild i skraldespanden, mens forbrugerne kan nyde madvarer til billigere penge.

Det samarbejde, som det schweiziske flyselskab har indgået med 'Too Good To Go', er foreløbigt på en forsøgsordning.

Indtil nu er initiativet blevet afprøvet i løbet af august og september på dagens sidste flyvninger fra Genève, som er den næststørste by i Schweiz.

Her har man taget temperaturen på kundernes accept af muligheden, som hidtil 'har været lovende', lyder det i pressemeddelelsen.