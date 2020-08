Flyselskab: - Lad de raske rejse

Fyringsrunder og konkurser har fyldt i luftfartsbranchen denne sommer. Pandemien har skabt økonomisk katastrofetilstand i flyselskaberne.

Men ikke nok med det: De skiftende udmeldinger angående rejserestriktioner fra de forskellige EU-lande gør det til en vanskelig sag for flyselskaberne at planlægge trafikprogrammerne. Og passagererne kan ikke længere rejse frit.

Internationalt testprogram er win-win

Det kan hverken passagerer eller flyselskaber være tjente med, mener Austrian Airlines. Sammen med resten af luftfartbranchen savner de fælles rejsebestemmelser i forsøget på at få vendt den synkende skude.

Austrian Airlines opfordrer helt konkret til, at der internationalt skal gennemføres gennemgribende covid-19-tests på alle passagerer fra lande med høj smitterisiko. Det skriver check-in.dk

- Vi går ind for en international løsning. Intet andet transportmiddel giver en lige så god mulighed for sundhedskontrol som luftfartssektoren. Denne mulighed er nøjagtig, hvad vi skal udnytte for at gøre det lettere at rejse i tider med coronavirus uden at gå på kompromis med sundhedsbeskyttelsen, siger Alexis von Hoensbroech, koncernchef, i en pressemeddelelse.

Han mener, at dette både er i flyselskabernes og passagerernes interesse, da en koordinering af tests på internationalt plan vil betyde mere sikkerhed såvel som frihed på praktisk og omkostningseffektiv vis, skriver check-in.dk

Se også: Pristjek: Billigst til dit favorit-rejsemål

Forslag sendt til vicepræsidenten

Austrian Airlines er ikke det eneste selskab, der ønsker at gå i denne retning i forsøget på at komme tilbage mod en mere normal tilstand. En række luftfartsdirektører fra Europa og USA har, ifølge check-in.dk, forleden tilsendt den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, og EU-kommissær for indenrigsanliggende, Ylva Johansson, et brev.

Heri opfordrer de til at oprette et testprogram på tværs af EU og USA, der skal muliggøre et større antal transatlantiske flyvninger og erstatte indrejseforbud og karantæneregler.

Se også: All you can fly: Her kan de flyve ubegrænset resten af året