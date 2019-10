Flyselskab lancerer Star Wars-fly

May the flight be with you

Det amerikanske flyselskab United Airlines har i anledningen af, at der kommer en ny 'Star Wars'-film i december, lanceret et Star Wars-tema på deres fly.

Flyet, som er en Boeing 737-800, vil være komplet for de fans, der altid har drømt om at komme ombord på Millennium Falcon. Det skriver United Airlines i en pressemeddelelse.

Flyets nye design vil blive afsløret i november med et helt nyt indvendigt og udvendigt design - halen af flyet vil for eksempel have store lyssværd på hver side.

- United Airlines og Star Wars franchise har et fælles mål: At bringe folk sammen og forene verden, siger Mark Krolick, United Airlines administrerende direktør for marketing, i en pressemeddelelse.

Sikkerhedsvideo med Star Wars-tema

Det er ikke blot designet af flyet, som vil være inspireret af filmen.

Når passagererne boarder flyet, vil musik fra filmene blive afspillet og små goodiebags med Star Wars-lir vil blive delt ud.

En Star Wars sikkerhedsvideo er selvfølgelig også tænkt ind i turen. Her bliver man blandt andet introduceret til alle de steder i verden, hvor Star Wars-feberen også har bidt sig fast.

Alt på flyet er relateret til Star Wars - selv sikkerhedsvideoen. Video: United: Fly the Friendly Galaxy

'Star Wars: The Rise of Skywalker' vil få premiere i Danmark 19. december.