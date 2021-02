Flyselskab laver aftale om køb af 200 flyvende taxier

Du er på storbyferie i Los Angeles, men da du ankommer i LAX, sætter du dig ikke ind i en bus eller et metrotog for at blive kørt downtown.

Du sætter dig ind i en lufttaxi, som i ægte helikopter-stil letter lodret op i luften og med en hastighed på op til 240 kilometer i timen flyver dig direkte til din ønskede destination.

Ingen køer, ingen trængsel - bare fuld fart fremad.

Det lyder som noget fra en sci-fi-film, men kan blive virkelighed i nær fremtid.

I hvert fald er det ambitionen for det amerikanske flyselskab United Airlines, der netop har indgået en aftale med virksomheden Archer Aviation om levering af 200 lufttaxier.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Norwegian får sat 14 fly til salg

Skal godkendes af myndigheder

Archer Aviation er en amerikansk virksomhed, som udvikler nye elektriske luftfartøjer, herunder altså flyvende taxier.

Lufttaxierne har en rækkevidde på 96 kilometer, og Archer Aviation forventer at spytte de første eksemplarer ud af produktionshallerne i 2023 og at være i luften i 2024.

Dog skal det med, at de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, først skal godkende de flyvende taxier, før forudbestillingen fra United Airlines er endelig.

Går køber af de 200 lufttaxier igennem, sker det til en pris på 6,15 milliarder kroner.

Ifølge Scott Kirby, koncernchef i United Airlines, har lufttaxierne 'potentiale til at ændre, hvordan folk bevæger sig rundt i storbyer i hele verden', skriver AP.

En af de første forbindelser bliver mellem Hollywood og LAX, skriver Independent.

Ifølge United Airlines vil lufttaxierne medføre 47 procent mindre CO2-udledning per passager i forhold til den nuværende transportform på ruten, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Nu skal du betale coronaafgift i lufthavn