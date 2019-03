Flyselskab lukker: Alle afgange aflyst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

For få dage siden var Wow Air truende tæt på konkurs, og i dag er alle flyvninger aflyst. Det skriver Check-in.dk

Se også: Redningsplan afblæst: Flyselskab tæt på konkurs

'Wow Air har indstillet sine aktiviteter. Alle Wow Air-flyvninger er aflyst', skriver Wow Air på sin hjemmeside.

Ekstra Bladet har også fået henvendelse fra passagerer, der oplyser, at deres afgang til Keflavik er aflyst.

'Skulle ha' været til Island i dag, men WOW Air har indstillet alle flyvninger. Flyene er tilsyneladende blevet beslaglagt', skriver en læser til 1224.

Sådan kan du måske få penge tilbage

På Wow Airs hjemmeside er der en kort information til passagererne om, at de skal søge afgange med andre flyselskaber:

'Nogle flyselskaber vil tilbyde billetter til reducerede priser i ly af omstændighederne. Information om disse flyselskaber vil blive offentliggjort, når de bliver tilgængelige', skriver Wow Air i meddelelsen, hvor det hedder om konkurs:

'I tilfælde af konkurs skal krav rettes til administratoren eller kuratoren'.

Ifølge meddelelsen kan passagerer, der har betalt for en billet, henvende sig til deres kreditkortselskaber og høre, om de kan få pengene tilbage.

Nogle passagerer vil også være dækket, hvis de har købt billetten gennem et rejseselskab, eller hvis de har en særlig forsikring.

Har kæmpet for overlevelse

Selskabet har længe kæmpe med at holde sig i luften. En række kreditorer har fået kontrollen over selskabet mod, at de ikke har krævet selskabet lukket.

En kriseplan har tidligere ført til massefyringer, og kun syv af selskabets fly var indtil i dag stadig i drift.

Ifølge Check-in.dk landede et af de syv fly onsdag aften i Københavns Lufthavn.

Her befinder det sig ifølge Check-In stadig.

Se også: Laveste flypriser til USA og Canada nogensinde

Nye i luftrummet

Wow Air er forholdsvis nye i luftrummet. Selskabet har været i gang siden maj 2012 og er vokset hurtigt. I januar 2017 havde selskabet de laveste priser til Nordamerika nogensinde, og dengang lød der positive toner fra stifter og direktør i Wow Air, Skuli Mogensen, til Ekstra Bladet.

- Sidste år steg vores kapacitet med 130 procent, i år vil vi vokse med mellem 70 og 80 procent og have over 30 destinationer fra Island, fastslog Skuli Mogensen for to år siden.

Skulle have handlet tidligere

I en mail til Wow Airs medarbejdere i dag, som det islandske medie mbl.is har fået adgang til, skriver Skuli Mogensen:

'Jeg vil aldrig kunne tilgive mig selv for ikke at handle tidligere, da det er indlysende, at Wow var et utroligt flyselskab, og vi var på rette spor for at gøre gode ting igen'.

'Jeg håber oprigtigt, at vi kan huske vores præstationer som pioner inden for lavprisflyvning'.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Wow Airs repræsentant i Danmark for en kommentar og følger sagen.

(Herunder meddelelsen fra Wow Air i sin fulde længde)