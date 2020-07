Flyselskab med vildt krav: Brug visir

Planlægger du at flyve med Qatar Airways i den kommende tid, skal du regne med at blive pakket godt ind

Mange flyselskaber har i de seneste måneder indført krav om ansigtsmaske og social afstand. Hvis du gør dig forhåbninger om at flyve med Qatar Airways i nærmeste fremtid, er det imidlertid ikke længere nok.

Flyselskabet har netop besluttet at øge sikkerheden ombord, og det indebærer blandt andet et krav om, at alle passagerer over to år bærer et visir foran ansigtet - udover masken, der fortsat er obligatorisk.

Det skriver CNN Travel.

- Hvis nogen nægter at tage ansigtsvisiret på, vil de ikke få lov til at komme ombord, siger en talsperson fra flyselskabet til mediet.

Visir-kravet har dog visse undtagelser. Har man eksempelvis råd til at rejse på business class, er det kun nødvendigt at have visiret på, når man går ombord og forlader flyet - der er nemlig bedre plads mellem passagererne, når de sidder ned. Og på economy må de rejsende også fjerne beskyttelsen, når de skal spise eller drikke undervejs.

Også blandt personalet vil sikkerheden i den kommende tid få et nøk opad.

De skal fremover være iklædt så meget beskyttelsesudstyr, at det for nogen muligvis vil kunne give mindelser til sygeplejerskerne i det lokale corona testcenter.

Foruden ansigtsmasken skal kabinepersonalet nemlig bære sikkerhedsbriller, handsker og endda en engangskittel over uniformen.

- Ved at introducere disse sikkerheds- og hygiejneforanstaltninger sikrer vi, at vores kunder kan stole på os og vores ekspertise i at flyve dem sikkert til deres destination, siger Qatars adm. direktør Akbar Al Baker i en pressemeddelelse.

