Flyselskab påstår bombefund for at undgå erstatning

Det er ikke noget særsyn, at sager om flyforsinkelser ender i de danske retssale, når stridende parter ikke kan blive enige om, hvorvidt der er grundlag for at udbetale erstatning til forsinkede passagerer eller ej.

Men det er sjældent, at flyselskabet påberåber sig forsinkelse på grund af et bombefund.

I juni 2017 skulle to danske passagerer flyve med Finnair fra Jyväskylä til Billund med en mellemlanding i Helsinki og Oslo.

Imidlertid blev rejsens første strækning forsinket med 48 minutter, og passagererne kunne herefter ikke nå deres forbindelsesfly og endte med at være over fire timer forsinket ved ankomsten til Billund.

- Aldrig hørt påstand før

Flyforsinkelser over tre timer udløser normalt kompensation, men i denne sag argumenterer Finnair i sagsfremstillingen for, at der var et bombefund i Helsinki Lufthavn den pågældende dag, og forsinkelsen dermed ligger uden for Finnairs kontrol, og passagererne dermed ikke har ret til kompensation.

- Jeg har aldrig hørt denne påstand før, så jeg undersøgte det, men kunne ikke finde nogen nyhedsartikler om bombefund i Helsinki Lufthavn den dag eller andet, der tydede på store forsinkelser, fortæller Mathias Kjærsgaard, advokatfuldmægtig ved flykompensationsfirmaet AirHelp, til Ekstra Bladet.

Byretten: Intet bevis for bombe

Og Københavns Byret var enig med AirHelp, der førte sagen for de danske passagerer, og skriver i den skriftligt afsagte dom fra 19. juni 2020:

'Sagsøgte (Finnair, red.) har under sagens forberedelse oplyst, at årsagen til forsinkelsen ved ankomsten til Helsinki var fundet af to bomber i Helsinki, men på det foreliggende grundlag (...) finder retten, at sagsøgte ikke har løftet bevisbyrden for, at det beroede på en pludselig opstået begivenhed, at sagsøgerne (passagererne, red.) ved ankomsten til bestemmelsesstedet var forsinket med mere end i mere end 3 timer. (...) Herefter tages sagsøgernes påstand om kompensation til følge.'

Dermed skal Finnair betale de to passagerer 3725 kroner samt sagens omkostninger på 2075 kroner.

- Denne sag er et perfekt eksempel på, hvor langt flyselskaberne vil gå for at slippe for at betale kompensation. Den viser også, hvor afgørende det er, at man ikke per automatik tager flyselskabets undskyldninger for gode varer, men at man står fast og holder dem ansvarlige for deres handlinger, siger Mathias Kjærsgaard.

Øvelesbomber fra 1950 fundet

Hos Finnair fastholder man imidlertid, at der var tale om bombefund den pågældende dag, og man vil derfor studere dommen fra Københavns Byret for at se, om man vil gå videre med sagen.

- De pågældende passagerer var på vej fra Jyväskylä via Helsinki til Billund, men strækningen Jyväskylä-Helsinki kunne ikke flyves på grund af, at øvelsesbomber fra 1950-1960'erne blev fundet tæt på landingsbanen, og flyvevåbnet havde lukket lufthavnen, skriver Finnair i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

- Vi mener på dette stærke grundlag, at det var umuligt at flyve til tiden, fordi lufthavnen var lukket. Derfor missede vores danske kunder desværre deres forbindelsesfly.

- Vi har fremvist dette, men vi har endnu ikke modtaget dommen fra vores advokatfirma. Når vi modtager den, vil vi læse den omhyggeligt og beslutte vores næste skridt, skriver Finnair.