Flyselskab raser: Stewardesser sælger bedre flyruter til hinanden

Flyselskabet anklager kabinepersonalet for at manipulere og truer med en fyreseddel

Nu er den gal igen. Endnu en gang må United Airlines true med fyring af sine ansatte efter at have fundet ud af, at de har snydt og manipuleret firmaet.

I denne omgang er stewardesser ansat ved flyselskabet blevet fanget i at sælge bedre flyruter til hinanden for profit - og det er ikke tilladt, siger United Airlines.

En besked er derfor blevet sendt ud til alle de kabineansatte, hvor man truer med en fyring, hvis flyselskabet opdager, at man er en del af 'ordningen'.

Det skriver News.com.au.

Ifølge selskabet byder personalet ind på de ruter, de helst vil arbejde på, hvorefter de med høj anciennitet får sine ønsker opfyldt først.

Tjener 'kram,' 'kys' og 'sukkerstokke'

Kabinepersonalet vil som regel gå efter de mest eftertragtede ruter - hvilket ifølge United Airlines er de længere ture, da de også betaler mere.

De ansatte med de bedste ruter vil derefter sælge deres rute til den højest bydende.

De ansatte må gerne bytte, hvis der opstår noget uventet, men det er forbudt at opnå profit derved.

'Det handler helt basalt om fairness. Ingen stewardesse burde have en fordel udover de rettigheder, der kommer med deres anciennitet, når det handler om at styre sit skema eller få adgang til andre muligheder', skrev vicedirektør i United Airlines, P. Douglas McKeen, i brevet til medarbejderne.

Ifølge flyselskabets undersøgelse opdagede man, at kabinepersonalet brugte emojis på de sociale medier til at beskrive, hvor meget man ville 'betale'. Emojis som sukkerstokke, kys og kram blev bland andet brugt.

Ikke første gang

Kabinepersonalets fagforening Association of Flight Attendants har også været ude og kritisere sine medlemmer for denne 'opførsel'.

I en udtalelse kalder fagforeningen den for 'en grov overtrædelse'.

'Det er skuffende at finde ud af, at de involverede i denne aktivitet har valgt at sætte deres egen personlige vinding over den kollektive gruppes velfærd', skriver AFA blandt andet.

Det er anden gang i denne måned alene, at United Airlines har måtte tage skrappere midler i brug over for sine ansatte.

Tidligere på måneden fyrede de 35 medarbejdere for angiveligt at være en del af en mæglingsordning, hvor rejsepas, som er en gode for de ansatte, blev solgt til offentligheden for store summer.

Rejsepassene giver adgang til at flyve hele året og var blevet solgt for mellem 23.000 og 26.500 kroner.